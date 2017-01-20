Строители космодрома Восточный вновь остались без денег

Рабочие космодрома Восточный вновь не получают зарплату. Некоторые строители не видят денег уже несколько месяцев.

«Мы получили за осенние три месяца неполную зарплату. Наши бухгалтера говорят: «Ждите, будет». Муж на работу ходит, но мы денег не получаем и не знаем, когда получим», — рассказала программе «Вести-Благовещенск» жена работника филиала «Дальспецстроя» Марина Воронина.

В прокуратуре Амурской области заверяют, что организуют проверку. В ведомстве подчеркивают — ситуацию на космодроме держат на постоянном контроле. Представители «Дальспецстроя» ситуацию не комментируют.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Дальспецстрой» давно является одним из крупных должников по зарплате на Дальнем Востоке. Только в августе прошлого года задолженность составляла около 106 миллионов рублей. Это в 1,2 раза больше общей суммы долгов других предприятий Амурской области перед своими сотрудниками. В декабре 2016 года в компании заявили, что намерены до конца года рассчитаться со своими сотрудниками. Также застройщик планировал до января 2017 года выплатить работникам аванс за декабрь 2016 года.

В апреле прошлого года работники строительного флагмана, задействованные на площадках в дальневосточной столице, объявили забастовку и не вышли на рабочие места. Задолженность предприятия по оплате труда собственных работников превысила отметку в 150 миллионов рублей. После вмешательства военной прокуратуры «Дальспецстрой» погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками в Хабаровске. Военный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства». По результатам рассмотрения «Дальспецстрой» оштрафовали, а также вынесли предписание погасить долги по зарплате. После этого предприятие перечислило сотрудникам более 94 миллионов рублей.

В скором времени работники снова пожаловались на задержку выплат. Работающие на отделке квартир в будущей космической столице России — городе Циолковском Амурской области — строители сообщили репортёрам РИА «Восток-Медиа» информацию об очередных проблемах с заработной платой. Сотрудник, сообщивший о нарушениях, попросил не обнародовать его имя. Он опасался, что руководство заставит его написать заявление об увольнении.

Между тем, сейчас многие строители «Дальспецстроя» не могут попасть на объекты космодрома Восточный. На техническом комплексе должны были трудиться 150 вахтовиков. В срочном порядке компания перебросила часть людей на другие объекты, а остальных отправила в отпуск за свой счёт. Генподрядчиком стройки определили другую компанию — ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», который и не пускает рабочих на объекты.