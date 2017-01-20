На Дальнем Востоке началась подготовка гранатомётчиков

В шести регионах Дальнего Востока начались боевые стрельбы гранатомётчиков мотострелковых соединений Восточного военного округа. К упражнениям на полигонах они приступили в рамках масштабных сборов. В этом году сроки проведения тренировочных мероприятий для расчётов увеличили на треть — они продлятся четыре недели.

«Одиночная подготовка гранатомётных расчётов РПГ-7В проводится в рамках масштабных сборов на общевойсковых полигонах Забайкалья, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краёв, а также Сахалина. Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО», — сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

По его словам, стрелкам нужно будет досконально изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатомётов. Им предстоит выполнить упражнения не только днём, но и в тёмное время суток. Как сообщает РИА «Новости», для проведения стрельб в округе выделили больше 45 тысяч реактивных гранат.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в учебные центры ВВО в рамках осеннего призыва прибыли четыре тысячи новобранцев. Их готовят по 44 специальностям. Весной этого года младшие специалисты пополнят соединения и воинские части Восточного военного округа.