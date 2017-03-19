В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона

Фантазия маркетологов компании Wrigley, снабдивших жевательную резинку Five приглашением вступить в некую сомнительную игру, не нашла одобрения в Роспотребнадзоре. На Сахалине официальный сайт правительства разместил информацию об изъятии этого товара из продажи. Аналогичное предписание распространил и департамент лицензирования и торговли Приморского края. В письме, адресованном руководителям предприятий розничной торговли, говорится, что информация на упаковке жвачки способна принести вред здоровью и развитию несовершеннолетних и нарушает федеральный закон 2010 года о защите детей от подобной информации.

В частности, на обёртках данной продукции содержатся задания «игры»: улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Также юным покупателям предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью. Как сообщает сайт правительства Сахалинской области, производитель резинки уже и сам начал изымать из продажи свой товар с неудачным креативом. В настоящее время на опечатанном складе официального сахалинского дистрибьютора под замком находятся 15 389 пачек жвачки. Разойтись успело больше тысячи пачек, и продавцы готовы принять их обратно — вернув деньги или обменяв на другой товар. Официальный дистрибьютор с этой целью организовал для торгующих организаций горячую линию по номеру: +7 924 281-58-84.

Одновременно УМВД России по Сахалинской области просит граждан, увидевших в продаже жевательную резинку Five «Правда или действие», сообщать об этом в полицию.