Для "Амура" четвёртое дерби в сезоне завершилось поражением

Заключительное в текущем сезоне противостояние хоккейных клубов «Амур» из Хабаровска и «Адмирал» из Владивостока завершилось победой «моряков». В четвёртом дальневосточном дерби удача улыбнулась гостям «Платинум Арены» — сегодня, 19 января, они выиграли в непростой борьбе. Голкипер гостей Игорь Бобков заработал пятый за сезон «сухарь».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в нынешнем сезоне принципиальные соперники встречались уже три раза, и хабаровчане дважды одержали верх. К сегодняшнему поединку «тигры» подошли после трёх домашних побед. Но напряжённая игра с финским «Йокеритом» отняла у хоккеистов из дальневосточной столицы много сил, а капитана Виталия Атюшова дисквалифицировали на один матч за повторный дисциплинарный штраф. Приморцы же в последних пяти играх одержали всего две победы.

С первых минут игры хабаровчане устремились к воротам «Адмирала». Нападающий Томаш Зогорна вышел на атаку в зону гостей, но те были начеку. Защитник «моряков» Андрей Сигарёв мощным ударом от синей линии попытался распечатать ворота «тигров» — Юха Метсола отреагировал вовремя. Первое удаление заработал нападающий хозяев льда Теему Рамстедт на 12-й минуте за задержку соперника клюшкой. У голкипера «Амура» практически не оставалось времени на передышку — так часто шайба оказывалась рядом с его воротами. Ближе к концу первого периода нападающий «моряков» Джеймс Райт уехал отдыхать за удар клюшкой. На последних минутах владивостокцы, наконец, открыли счёт: первую шайбу забросил Роберт Саболич — 0:1.

Для «тигров» второй игровой отрезок начался с удаления защитника Владимира Малевича — «Адмирал» не реализовал большинство. Почти весь период хоккеисты «Амура» играли преимущественно в своей зоне. На 25-й минуте матча Бартулис ударил от синей линии — Юха Метсола, закрытый игроками, увидел снаряд в последний момент и успел отразить атаку. Ещё один опасный момент возник в зоне хабаровчан на экваторе игры: шайба летела прямо в ворота хозяев льда — голкипер вовремя среагировал. На 31-й минуте матча на льду произошло два удаления — отдыхать уехали «тигр» Никита Камалов и «моряк» Джеймс Райт, для которого это стало уже вторым нарушением. Через несколько минут наказали защитника «Адмирала» Шона Морриссона, но численное преимущество не помогло хабаровчанам изменить счёт.

В третьем периоде шайба вновь стремительно меняла хозяев. «Тигр» Антон Крысанов оказался не готов к удачной передаче Юрия Назарова, и «Амур» упустил опасный для «моряков» момент. Через минуту хабаровские хоккеисты снова устремились к воротам «Адмирала», но Игорь Бобков сработал безукоризненно. Игра переместилась в зону хозяев льда — Юха Метсола несколько раз защитил свою команду от гола. Команды не позволяли друг другу играть слишком настойчиво, безуспешно обмениваясь атаками. Защитника «тигров» Илью Горохова отправили отдыхать за подножку, но в меньшинстве хозяева достойно отстояли свои ворота. Значительную часть игрового отрезка борьба протекала на встречных курсах. Тайм-аут, который взял для своих подопечных Андрей Мартемьянов за 40 секунд до конца матча, не помог хабаровчанам: Саболич оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота — 2:0. Приморцы увезли с собой из Хабаровска три очка, а голкипер «моряков» заработал пятый «сухарь» за нынешний сезон.

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