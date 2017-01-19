Экологи продолжат бороться за сохранение дальневосточного кедра

Российские экологи не намерены прекращать борьбу за сохранение дальневосточного кедра, сообщает РИА "Восток-Медиа". После заявлений Минприроды об опечатке в новых нормах заготовки древесины представители "Гринпис" обрушились на чиновников с новой волной критики.

"Гринпис России" сообщил, что продолжит бороться за сохранение дальневосточных кедровников. Об этой проблеме экологи начали говорить с прошлой недели. Дело в том, что в России начали действовать новые правила заготовки древесины. Как следовало из опубликованного текста закона, теперь лесорубы могут свободно валить деревья в кедровых лесах. Несмотря на то, что уже 18 января чиновники сообщили об "опечатке" в правилах лесозаготовки, проблема, по мнению "зелёных", не решена. Как сообщил пресс-секретарь "Гринпис России" Константин Фомин, в данном случае речь идёт не о случайной ошибке. "Разработчики правил внесли это изменение в нормы сознательно и публично отстаивали его в общении с прессой. Они утверждали, что новые нормы "не угрожают устойчивости кедровников. Дескать, они помогут сократить число вредных организмов в насаждениях", - рассказал он. В то же время, напомнил Константин Фомин, новые правила заготовки леса ставили под угрозу уничтожения 80 % российских кедровых лесов.

В "Гринписе" отмечают и другие странности, связанные со скандальными новыми правилами. По словам Константина Фомина, после окончания общественных слушаний чиновники сильно изменили текст документа. При этом последнюю редакцию так и не представили общественности. Как будет развиваться ситуация дальше – пока неизвестно. Тем не менее, по словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, скоро в правила лесозаготовки вернут прежние ограничения на рубки кедра.