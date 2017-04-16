Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье

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Эксперты прогнозируют, что будет с Владивостоком в случае обострения с КНДР
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Жители Хабаровского края несколько раз в субботу и воскресенье сообщили РИА «Восток-Медиа», что стали свидетелями перемещения тяжёлой бронетехники и вертолётов на трассе Хабаровск – Владивосток. Военные не комментируют такую информацию. Между тем, эксперт в СМИ вдвигают прогноз относительно дальнейшего возможного обострения на Корейском полуострове.
Накануне издание Gazeta.ru опубликовало аналитический материал о ситуации вокруг КНДР.
Интернет-газета приводит комментарий специалиста Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова. По его словам, в случае нанесения США ракетного удара по ядерным объектам КНДР радиоактивное облако достигнет Владивостока за два часа.
Потенциальное ухудшение ситуации на Корейском полуострове также угрожает РФ наплывом северокорейских беженцев. В то время как КНР довольно давно ведёт приготовления к возможному кризису, усиливая контроль над границей, Приморский край отличает относительная слабость административных и силовых структур, отметили эксперты из Москвы.
Если кризис наступит, Приморский край вероятно может столкнуться с гуманитарным кризисом. Так полагают аналитики Московского центра Карнеги. И прогнозируют: даже несмотря на малую протяжённость участка границы России и КНДР, не исключено, что беженцы устремятся в страну морской дорогой.
Закрыть границу на лопату!!!!!!!
Житель, а радиацию сможешь закрыть на лопату?
Е твое смогу закрыть лопатой
Деревня! Это все, что удалось выучить в школе!
А была ли школа?! По ходу весь период отрочества на сеновале провел!
На сеновале с лопатой. Школы не было.
че вы раздуваете слона из мухи. . . техника едет на парад, Трамп уже официально обьявил что удара по корее не будет. . . .
Сыкотно ему!
Всем расслабиться и поменять трусы, ракета пАлководца ына упала на его территории, удар возмездия по собственной территории и по своим рабам завершен удачно.
а тебе не сыкотно? а ТРАМП вообще п. . . бол по жизни, спросить как с гада. . .
Мне нет, я знаю этих зомбированных трусливых северных шакалов вместе с их генитальным руководителем, которые могут только морить голодом миллионы своих рабов.
так то это суверенное государство, а что касается рабства, так у них свободы и культуры больше, чем у зажравшихся и опидаревших(во всех смыслах)англосаксонов, а зомбированость-это называется дисциплиной и субординацией.
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Ты там был раб?
Я с семьёй там был. Родственники там.
"вдвигают прогноз". . . в этом вся статейка
а всему АДЕКВАТНОМУ человечеству хоть с КНДР, хоть с государством мумба-юмба, хоть с чертом, а задавить поганых америкосов, потому что бешеную собаку можно отогнать только палкой и лучше ядерной, как , , пАлководец, , .
МММ НУ У НАС РАКЕТЫ ТОЖЕ НЕ СРАЗУ ПОЛЕТЕЛИ, НМ ЧЕ, НАСОБАЧИЛИСЬ А ВЛАДИК ПРИКРЫВАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО
"А ВЛАДИК ПРИКРЫВАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО" - а откуда известно, что они прекрасные? У меня другая информация.
Ему по телеку сказали . Вася уже зомби .
а какие же они на стратегической морской базе
У северных свобода? Не смеши мои тапочки. У них институт "прописки" доведен до того, что каждый северокореец обязан находиться в нас. пункте, где прописан, а покидать его можно только при наличии уважительной причины (приглашение от родственников на свадьбу и т. п. ) и после получения письменного разрешения властей типа нашей командировки, которое регистрируется по месту временного пребывания и где отмечается дата прибытия и убытия. Ночевать не дома (в нас. пункте, где прописан) без ведома властей тоже нельзя, обязательно надо регистрироваться по месту ночлега. Вот такая свобода в Сев. Корее.
Не городи чушь vasya
НУ ИЧЕ? В СССР ДО 1974 ГОДА КРЕСТЬЯНАМ ПАСПОРТА НЕ ДАВАЛИ И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БЫЛО ПОХОЖЕЕ И СТАТЬЯ ЗА БРОДЯЖНИЧЕСТВО И ТУНИЯДСТВО, А ПОЛ МИРА РАКОМ ДЕРЖАЛИ
ТОК, ну сейчас то можешь распрямиться, тебя раком уже 26 лет никто держит, империя Зла рухнула, очнись убогий.
на какой же параше тебя воспитывали, если свою РОДИНУ ты называешь цитатой роналда рейгона? ты вообще РУССКИЙ? смысл этого слова можешь прочесть у Лимонова P. S. а может и ДЕНЬ ПОБЕДЫ не твой праздник?
Идиот ты ТОК, империй Зла называли эсесесерь, а не Россию. Ты дебилко где живешь, в каком Мухосранске?
"Косорылые желтопузые корейцы самая тупая и непредсказуемая нация. " Не скажи. Южные очень воспитанные и уважительные, а их страна потрясающе ухоженная и обустроенная, и живут они в своей стране очень даже хорошо.
Только полная блокада северо-корейского концлагеря поможет избавиться от ядреной опасности на Корейском п-ве, ни какое объединение двух "братских народов" не поможет этой массе северных рабов быть людьми, как в ЮК. Объединение ГДР и ФРГ показало всю ущербность соц системы и ее гнилую сущность, 26 лет расхлебывают немцы коммунистический тухлый бульон и еще нужно три поколения, пока вся коммунистическая зараза не выветрится из крови немцев. Люди из ГДР это люди 3-го сорта в Германии и до сих пор не могут найти свое место. Ущербность красножопой идеологии доказывать не нужно, жизнь всё доказала, нигде зараза не прижилась, везде жизнь ее отторгает.
ага!из за вот таких ИНтуристов
турыст. ты-олигофрен малолетний!люди рождались не только в РФ, а и в СССР открой толковый словарь и посмотри смысл слова Родина и сложи одно к другому, если в вашей школе для детей с девиантным поведением проходили сложение
А турыст то слушает и сало с хлебом который не вырастил.
Кушает
а и не получится они же РАБотать не хотят. . . свобода. . .