Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 16 апреля 2017 года, 15:55
В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём
В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
сегодня, 09:18
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
вчера, 19:41
В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи
сегодня, 12:05
На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон
вчера, 20:00
Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
вчера, 20:30
Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена
вчера, 16:05
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
вчера, 19:21
Многие сёла Чукотки остались без связи

Обсуждаемое
сегодня, 08:16
35

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
8

Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
3

Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
вчера, 20:00
1

Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
сегодня, 09:18
1

Элита мирового самбо собралась на острове Русском
сегодня, 11:10
1

Приморские роботы будут лить детали для вертолётов
сегодня, 14:12
1

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
вчера, 16:05
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
вчера, 18:15
Шпорт и Башмет вышли на одну сцену
вчера, 19:21
Многие сёла Чукотки остались без связи
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1325



Система Orphus

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Эксперты прогнозируют, что будет с Владивостоком в случае обострения с КНДР
сегодня, 08:16
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители Хабаровского края несколько раз в субботу и воскресенье сообщили РИА «Восток-Медиа», что стали свидетелями перемещения тяжёлой бронетехники и вертолётов на трассе Хабаровск – Владивосток. Военные не комментируют такую информацию. Между тем, эксперт в СМИ вдвигают прогноз относительно дальнейшего возможного обострения на Корейском полуострове.

Накануне издание Gazeta.ru опубликовало аналитический материал о ситуации вокруг КНДР.

Интернет-газета приводит комментарий специалиста Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова. По его словам, в случае нанесения США ракетного удара по ядерным объектам КНДР радиоактивное облако достигнет Владивостока за два часа.

Потенциальное ухудшение ситуации на Корейском полуострове также угрожает РФ наплывом северокорейских беженцев. В то время как КНР довольно давно ведёт приготовления к возможному кризису, усиливая контроль над границей, Приморский край отличает относительная слабость административных и силовых структур, отметили эксперты из Москвы.

Если кризис наступит, Приморский край вероятно может столкнуться с гуманитарным кризисом. Так полагают аналитики Московского центра Карнеги. И прогнозируют: даже несмотря на малую протяжённость участка границы России и КНДР, не исключено, что беженцы устремятся в страну морской дорогой.

Полностью со статьёй можно ознакомиться здесь.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Житель  (сегодня, 10:18 )

    Закрыть границу на лопату!!!!!!!

  • kvamis  (сегодня, 10:37 )

    Житель, а радиацию сможешь закрыть на лопату?

  • Житель  (сегодня, 10:48 )

    Е твое смогу закрыть лопатой

  • Ал-др  (сегодня, 11:16 )

    Деревня! Это все, что удалось выучить в школе!

  • ИЙЯ  (сегодня, 11:29 )

    А была ли школа?! По ходу весь период отрочества на сеновале провел!

  • Почётный член  (сегодня, 14:26 )

    На сеновале с лопатой. Школы не было.

  • ВнеПлана  (сегодня, 10:44 )

    че вы раздуваете слона из мухи. . . техника едет на парад, Трамп уже официально обьявил что удара по корее не будет. . . .

  • KOT  (сегодня, 11:12 )

    Сыкотно ему!

  • Турыст  (сегодня, 12:13 )

    Всем расслабиться и поменять трусы, ракета пАлководца ына упала на его территории, удар возмездия по собственной территории и по своим рабам завершен удачно.

  • ТОК  (сегодня, 12:23 )

    а тебе не сыкотно? а ТРАМП вообще п. . . бол по жизни, спросить как с гада. . .

  • Турыст  (сегодня, 12:41 )

    Мне нет, я знаю этих зомбированных трусливых северных шакалов вместе с их генитальным руководителем, которые могут только морить голодом миллионы своих рабов.

  • ТОК  (сегодня, 13:01 )

    так то это суверенное государство, а что касается рабства, так у них свободы и культуры больше, чем у зажравшихся и опидаревших(во всех смыслах)англосаксонов, а зомбированость-это называется дисциплиной и субординацией.

  • 777  (полчаса назад)

    +++++++

  • Турыст  (сегодня, 13:46 )

    Ты там был раб?

  • 777  (28 минут назад)

    Я с семьёй там был. Родственники там.

  • М  (сегодня, 13:18 )

    "вдвигают прогноз". . . в этом вся статейка

  • ТОК  (сегодня, 13:21 )

    а всему АДЕКВАТНОМУ человечеству хоть с КНДР, хоть с государством мумба-юмба, хоть с чертом, а задавить поганых америкосов, потому что бешеную собаку можно отогнать только палкой и лучше ядерной, как , , пАлководец, , .

  • ТОК  (сегодня, 13:30 )

    МММ НУ У НАС РАКЕТЫ ТОЖЕ НЕ СРАЗУ ПОЛЕТЕЛИ, НМ ЧЕ, НАСОБАЧИЛИСЬ А ВЛАДИК ПРИКРЫВАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО

  • vasya  (сегодня, 13:44 )

    "А ВЛАДИК ПРИКРЫВАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО" - а откуда известно, что они прекрасные? У меня другая информация.

  • 24  (сегодня, 14:05 )

    Ему по телеку сказали . Вася уже зомби .

  • ТОК  (сегодня, 14:02 )

    а какие же они на стратегической морской базе

  • vasya  (сегодня, 13:42 )

    У северных свобода? Не смеши мои тапочки. У них институт "прописки" доведен до того, что каждый северокореец обязан находиться в нас. пункте, где прописан, а покидать его можно только при наличии уважительной причины (приглашение от родственников на свадьбу и т. п. ) и после получения письменного разрешения властей типа нашей командировки, которое регистрируется по месту временного пребывания и где отмечается дата прибытия и убытия. Ночевать не дома (в нас. пункте, где прописан) без ведома властей тоже нельзя, обязательно надо регистрироваться по месту ночлега. Вот такая свобода в Сев. Корее.

  • 777  (25 минут назад)

    Не городи чушь vasya

  • ТОК  (сегодня, 13:58 )

    НУ ИЧЕ? В СССР ДО 1974 ГОДА КРЕСТЬЯНАМ ПАСПОРТА НЕ ДАВАЛИ И С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БЫЛО ПОХОЖЕЕ И СТАТЬЯ ЗА БРОДЯЖНИЧЕСТВО И ТУНИЯДСТВО, А ПОЛ МИРА РАКОМ ДЕРЖАЛИ

  • Турыст  (сегодня, 14:09 )

    ТОК, ну сейчас то можешь распрямиться, тебя раком уже 26 лет никто держит, империя Зла рухнула, очнись убогий.

  • ТОК  (сегодня, 14:28 )

    на какой же параше тебя воспитывали, если свою РОДИНУ ты называешь цитатой роналда рейгона? ты вообще РУССКИЙ? смысл этого слова можешь прочесть у Лимонова P. S. а может и ДЕНЬ ПОБЕДЫ не твой праздник?

  • Турыст  (сегодня, 14:38 )

    Идиот ты ТОК, империй Зла называли эсесесерь, а не Россию. Ты дебилко где живешь, в каком Мухосранске?

  • vasya  (сегодня, 13:48 )

    "Косорылые желтопузые корейцы самая тупая и непредсказуемая нация. " Не скажи. Южные очень воспитанные и уважительные, а их страна потрясающе ухоженная и обустроенная, и живут они в своей стране очень даже хорошо.

  • Турыст  (сегодня, 13:55 )

    Только полная блокада северо-корейского концлагеря поможет избавиться от ядреной опасности на Корейском п-ве, ни какое объединение двух "братских народов" не поможет этой массе северных рабов быть людьми, как в ЮК. Объединение ГДР и ФРГ показало всю ущербность соц системы и ее гнилую сущность, 26 лет расхлебывают немцы коммунистический тухлый бульон и еще нужно три поколения, пока вся коммунистическая зараза не выветрится из крови немцев. Люди из ГДР это люди 3-го сорта в Германии и до сих пор не могут найти свое место. Ущербность красножопой идеологии доказывать не нужно, жизнь всё доказала, нигде зараза не прижилась, везде жизнь ее отторгает.

  • ТОК  (сегодня, 14:06 )

    ага!из за вот таких ИНтуристов

  • ТОК  (полчаса назад)

    турыст. ты-олигофрен малолетний!люди рождались не только в РФ, а и в СССР открой толковый словарь и посмотри смысл слова Родина и сложи одно к другому, если в вашей школе для детей с девиантным поведением проходили сложение

  • Азохэн вэй  (полчаса назад)

    А турыст то слушает и сало с хлебом который не вырастил.

  • Азохэн вэй  (полчаса назад)

    Кушает

  • ТОК  (полчаса назад)

    а и не получится они же РАБотать не хотят. . . свобода. . .



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru