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Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях: РИА "Восток-Медиа"
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Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях

Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях
Он озвучил долю иностранного капитала в проектах ТОСЭР и свободного порта
полчаса назад
Экономика | Дальний Восток
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Фото: Светлана Литвинова

На российском Дальнем Востоке c преференциями, которые предоставляют предпринимателям режимы свободного порта и территорий опережающего развития, работают уже больше 500 проектов. Об этом рассказа полномочный представитель президента Юрий Трутнев в ходе презентации инвестиционных возможностей федерального округа в индийском городе Мумбаи. Она проходит в эти минуты в отеле Taj Mahal Palace.


 

«Мы высоко ценим отношения дружбы и сотрудничества, которые существуют у Индии и Российской Федерации. Наша делегация, которая сегодня здесь присутствует, представляет Дальний Восток России. Дальний Восток — это, прежде всего, территория, которую президент Российской Федерации обозначил, как национальный приоритет государства на весь 21-й век. Это 36 % территории нашей страны. Нам ещё много надо сделать для освоения Дальнего Востока, для строительства инфраструктуры и освоения тех богатейших природных ресурсов, которые там есть», — отметил полпред.

Юрий Трутнев рассказал представителям индийского бизнес-сообщества о том, что новый этап развития Дальнего Востока начался три года назад. Для этого федеральные власти приняли пакет законодательных актов, который, по словам вице-премьера российского правительства, учитывает лучшие системы преференций, предоставляемых инвесторам в быстрорастущих экономиках мира. На сегодняшний день действующие режимы для ведения бизнеса являются самыми конкурентными, добавил он.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня, 16 марта, делегация, возглавляемая Трутневым, уже провела ряд встреч с руководителями крупнейших индийских холдингов. На них, как и днём ранее во Вьетнаме, российские чиновники, среди которых также руководители дальневосточных субъектов, рассказывали о преференциях для инвесторов, которые действуют сейчас в федеральном округе. Речь идёт о режимах свободного порта и территорий опережающего развития.

«В рамках территорий опережающего развития сегодня уже работают 244 компании. В том числе это инвесторы из Китая, Японии, Сингапура, Австралии. На долю зарубежных проектов приходится 30 процентов инвестиций. Мы предоставляем инфраструктурную поддержку крупным проектам целевым образом — то есть, если реализуется крупный проект на территории Дальнего Востока, то государство берёт на себя обязанности по строительству дорог, линий электропередач, водоснабжения. За последние годы образовалось 13 таких проектов, общий объём частных инвестиций составляет пять миллиардов долларов», — рассказал Юрий Трутнев.

Он добавил, что в припортовых территориях Японского и Охотского морей резиденты также получают налоговые каникулы и другие преференции. В режиме свободного порта действуют 269 компаний, при этом 20 процентов приходится на проекты с участием капитала Китая и Японии.


 

Руководители регионов, которые сегодня участвуют в работе делегации, также рассказали индийским бизнесменам об историях успеха различных иностранных компаний, которые стали инвесторами в проектах ТОСЭР и свободных портов. В частности, Хабаровский край представил проект по строительству теплиц японской компании JGC Evergreen.

 
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