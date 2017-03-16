Из Вьетнама — в Индию: новая поездка глав дальневосточных регионов

Сегодня, 16 марта, началась рабочая поездка делегации руководителей регионов Дальнего Востока в Индию. Её, как и недавнее аналогичное мероприятие во Вьетнаме, курирует вице-премьер Юрий Трутнев. В поездке также участвует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Российская делегация в формате круглого стола встретится с представителями индийского бизнеса в Мумбаи, а также проведёт переговоры с руководителями крупнейших конгломератов. Кроме того, в рамках поездки запланирована встреча с руководством правительства Республики Индия. Стороны обсудят перспективы работы и совместные проекты на российском Дальнем Востоке.

По информации пресс-службы «белого дома», внешнеторговый оборот Хабаровского края с Индией составил 21,3 миллиона долларов США по итогам 2016 года. Основные позиции экспорта — каменный уголь и нефтепродукты, а импорт представлен изделиями из кожи, машинами и оборудованием.

«У Хабаровского края налажены давние связи с индийскими партнёрами. Так, уже более 40 лет заказы для промышленных предприятий этой страны выполняет хабаровский завод «Дальэнергомаш». В 2015 году предприятие изготовило и поставило энергетическое оборудование для металлургических комбинатов «Дургапур» и «Бокаро». Наиболее серьёзный пример военно-технического сотрудничества последних лет — передача в 2012 году индийским ВМС атомной подводной лодки «Нерпа», построенной на Амурском судостроительном заводе. Предприятие-производитель осуществляет сервисное обслуживание лодки», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме этого, в 2016 году по итогам саммита БРИКС глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать вместе с Индией над самолётом пятого поколения. В ходе рабочей поездки власти Хабаровского края предложат индийским инвесторам ряд совместных проектов в области судостроения, строительства, сельского хозяйства и рыбопереработки.