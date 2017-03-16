В Хабаровске осудили приморца за "развод" педофилов на деньги

Мошенник сначала писал жертвам от имени школьниц, а потом — под видом полицейского

В дальневосточной столице жителя Приморского края признали виновным в серии телефонных мошенничеств. Он прикидывался школьницей и вёл переписку с педофилами, а потом «перевоплощался» в полицейского и требовал деньги за то, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. Мужчина обманывал жителей разных регионов России.

Следователи выяснили, что 33-летний уроженец Приморского края решил обманывать мужчин, которые знакомились через Интернет с несовершеннолетними девочками и хотели вести с ними откровенную переписку. На сайтах и в чатах злоумышленник подыскивал потенциальных жертв, которые оставляли номера своих мобильных телефонов. Он специально выбирал абонентов из западных регионов страны. Под видом школьницы мужчина посылал им сообщения и общался на различные темы, в том числе интимного характера.

Потом мошенник уже с другого номера звонил жертве и представлялся правоохранителем. Он сообщал педофилам, что мать девочки увидела откровенную переписку и подала заявление в полицию. Злоумышленник подчёркивал, что мужчине на другом конце провода грозит реальный срок. Чтобы решить вопрос без уголовного преследования, жертве нужно было лишь возместить стоимость телефона, который разбили во время ссоры между матерью и дочерью.

Таким способом мошенник похитил порядка 90 тысяч рублей. Среди заявителей — жители Урала, Сибири, Якутии и западных регионов страны. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, следователи доказали причастность подсудимого к четырём преступлениям. Ещё одна жертва вовремя распознала обман и не стала переводить деньги на счёт злоумышленника.

Раньше фигурант уже отбывал наказание в местах лишения свободы — за хранение наркотиков. Кировский районный суд Хабаровска приговорил мужчину к шести годам заключения. Его отправят в колонию особого режима. Те 80 тысяч рублей, которые были у мошенника на карте и на которые наложили арест, пойдут на компенсацию финансового ущерба потерпевшим.