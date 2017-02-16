Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"

В приморской столице скоро начнётся череда громких процессов, связанных с бывшими функционерами профессионального спортивного клуба (ПСК) «Сахалин». Они связаны с бывшим тренером баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуардом Сандлером, сообщает РИА «Восток-Медиа». В конце прошлого года этого спортивного деятеля посадили за мошенничество.

Уже через несколько недель во Владивостоке начнутся судебные процессы над бывшими сотрудниками ПСК «Сахалин». Речь идёт о спортивном директоре волейбольной команды Павле Губенко, начальнике команды Оксане Чернышовой и спортивном директоре хоккейной команды Сергее Борзых. Все они трудились в команде со скандально известным менеджером ПСК Эдуардом Сандлером. Прошлой осенью приморца посадили на два года за мошенничество - за дела, связанные с клубом «Спартак-Приморье». Его приморские коллеги некоторое время ещё поработали на Сахалине - вплоть до скандала, связанного с финансовыми нарушениями.

Впрочем, на грядущих процессах Губенко, Чернышова и Борзых выступают в роли истцов. Они подали в суд на клуб «Сахалин» за якобы невыплаченную компенсацию при увольнении. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в клубе «Сахалин», где некоторое время назад полностью сменился коллектив менеджеров и тренеров.

«Бывшие руководители пытаются отсудить так называемые золотые парашюты. Их размеры составляют от 5 до 10 миллионов рублей. Мы же считаем, что данные выплаты просто неправомерны. Решаться вопрос будет в суде Владивостока, по месту жительства истцов», - сообщил представитель ПСК. В клубе пояснили, что их позиция в трудовом споре основана на постановлении губернатора Сахалина. Речь идёт о том, что ПСК получает деньги из бюджета островного региона, и эти многомиллионные компенсации придётся выплачивать оттуда же. Стоит отметить, что Эдуард Сандлер лишился права на «парашют», получив тюремный срок.

В самом правительстве Сахалина ранее комментировали ситуацию с бывшими функционерами клуба. Областное министерство финансов уличило Павла Губенко, Оксану Чернышову и Сергея Борзых в чрезмерных тратах:

«Средства, выделенные из бюджета области, тратились на многократно завышенные премии, различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полёты бизнес-классом. Только за 9 месяцев прошлого года на дополнительные и чрезмерные вознаграждения в клубе потратили 38 миллионов рублей. До 60 % этой суммы пошло на премии для самых высокооплачиваемых членов баскетбольной команды и их тренеров».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы области проводят следственную проверку по поводу финансового бэкграунда в клубе «Сахалин».

В Первореченском суде Владивостока корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сегодня, 16 февраля, сообщили, что дела всех трёх спортивных менеджеров уже поступили в производство. В ближайшие две недели по ним состоятся первые заседания.