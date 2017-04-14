Курильский вопрос всё чаще звучит в лозунгах обитателей Майдана

Физическая география определяет естественные интересы стран, а политическая география и её продолжение – геополитика, зачастую превращают эти интересы из естественных в извращённые. Об этом на портале Astv.ru рассуждает Сергей Пономарёв, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества.

Посмотрим на карту и спросим: имеются ли естественные интересы такой страны, как Япония, в такой стране, как Украина? И наоборот, в чём политические интересы Украины в Японии? Трудно представить их географическую близость, но тем не менее мы видим явно скоординированные действия. Относить это только на то, что обе страны сейчас являются политическими вассалами США, значит, не видеть других сплачивающих факторов. Ведь многие из американских марионеток не дружат между собой.

Только за период после Майдана (2014 – 2017) помощь Японии Украине составила 1,86 миллиарда долларов. В эту сумму вошли 1600 машин и одежда для украинских полицейских, 300 миллионов долларов прямых бюджетных вливаний, что означает прямую поддержку режима, ведущего в Донбассе войну с бывшим своим населением. Япония единственная азиатская страна, которая ввела санкции против России, называет возвращение Крыма в Россию аннексией и требует от нашей страны «выполнения Минских соглашений», не видя украинских обстрелов мирного населения. Так что «пирожки» американской госпожи Нуланд дополнены «тойотами» Абэ.

В благодарность президент Украины объявил своим указом 2017-й Годом Японии на Украине.

Как прямо заявил 23 марта 2017 года посол Японии в Украине Шигеки Суми в интервью агентству Укринформ, «…после Майдана отношения между Токио и Киевом стали больше чем дружба, вышли на уровень партнёрства». Взамен «…мы надеемся, что украинская власть и народ будут больше обращать внимание на вопросы безопасности в Азии… С Россией у нас есть территориальные споры… Таким образом, в этих вопросах мы просим Украину поддержать японскую позицию».

Очевидно, что Украина рассматривается Японией как союзник в таком специфическом виде отношений, как «дружба против кого-то». Сейчас это «дружба» против России и средство давления в реализации своих территориальных претензий к нашей стране.

Надо отметить, что японские деньги быстро конвертируются в сочувственно-солидарные выступления украинских националистов.





7 февраля 2017 года они у посольства России в Киеве провели так называемую акцию солидарности с днём «северных территорий», отмечаемым японскими реваншистами, претендующими на Курильские острова.

Значительную часть участников митинга представляли активисты национальной гвардии и сочувствующие этой организации. Среди протестующих развевался флаг восходящего солнца, обозначенный как «боевой флаг Японии и неофициальный символ национального возрождения».

В ходе мероприятия прозвучало несколько выступлений. Позиция национальной гвардии была озвучена в заявлениях представителей её центрального штаба Эдуарда Юрченко и Александра Алфёрова.

Эдуард Юрченко, доктор философии, член идеологического отдела организации, обрисовал основные причины, почему Украине необходимо твёрдо поддерживать Японию.

«Во-первых, только Украина и Япония имеют официальные территориальные претензии к России… Мы должны встать вместе в борьбе за справедливость: за возвращение Курил Японии и Крыма Украине.

Во-вторых, Япония уже продемонстрировала всестороннюю поддержку Украине в её неравной борьбе, и нам следует быть вместе с нашими японскими друзьями и союзниками, когда это касается их национальных интересов. Реальное содействие, оказанное нам Японией в ходе войны на востоке Украины, заметно превышает помощь других стран».

В-третьих, заявил оратор, «мы должны быть солидарны перед лицом общих угроз, таких как необольшевизм, китайский шовинистический коммунизм и космополитический глобализм». Эту солидарность он видит в получении ядерного статуса для обеих стран, в том числе «в связи с близостью агрессивного российского соседа».

Ещё один доктор философии, член штаба национальной гвардии Александр Алфёров в своём выступлении пошёл ещё дальше. Он подчеркнул, что соседство с Москвой «никогда не позволит жить нашей великой нации в мире. Есть только один путь добиться нашей общей победы. Нам нужна украинско-японская граница. Сначала граница дружбы и сотрудничества, затем географическая граница», – вызывающе заявил Алфёров.

Участники несколько раз с энтузиазмом выкрикивали лозунги: «Слава Украине! Банзай! Десять тысяч лет императору! Да, пришло время этим праведным лозунгам священных героев звучать совместно!».

Не стоит оценивать эти высказывания как крайние, маргинальные. Они вполне откровенно характеризуют антироссийский вектор совместных японско-украинских усилий.

Примечательно, что спонсоры всячески подогревают свою украинскую пехоту. Ублажая аудиторию, уже упомянутый посол Японии в Украине Шигеки Суми характеризовал публикации российских СМИ об Украине как ложь, как гибридную войну, которой Украина должна уделять больше внимания, и вообще наговорил достаточно гадостей в адрес России.

История знает примеры европейско-японской дружбы «против кого-то». Антикоминтерновский Пакт Берлин – Токио 1936 года был в своё время направлен против СССР. Оформленный в 1940-м в военный союз, этот союз закончился, как известно, Нюрнбергским и Токийским процессами над военными преступниками.

Конечно, интервью посла Суми не осталось незамеченным в России. Высказывания японского дипломата вызывают серьёзную обеспокоенность истинным состоянием российско-японского диалога, который, по словам официального Токио, имеет позитивную динамику. Оценки высокопоставленного представителя Японии могут быть истолкованы Москвой как подтверждение неискренности «примирительных» деклараций японцев и повлечь за собой соответствующую реакцию со стороны Москвы, в том числе в контексте диалога по Южным Курилам и заключению так называемого мирного договора. Кстати, российская общественность вообще не видит в этом договоре необходимости, о чём свидетельствуют соответствующие опросы.

На этом фоне Токио, видимо, стоит соизмерить выгоды дальнейшего развития взаимного экономического сотрудничества с Россией и возможные «дивиденды от дружбы» с обанкротившимся финансово и политически киевским режимом, доживающим последние дни. Всё это, в частности, следовало бы учитывать и при планировании зарубежных визитов японских государственных деятелей. Как известно, приезжавшие в Японию Порошенко (в 2016-м) и спикер Верховной Рады Парубий (2017) активно зазывали хозяев с ответным визитом в Киев.

В заключение хочется отметить, что на фоне намерений развивать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах подобные высказывания японских дипломатов, а также заигрывания с украинскими националистами можно охарактеризовать как «удар в спину». В этой связи стоит внимательно задуматься об условиях, в которых будет осуществляться так называемая совместная хозяйственная деятельность. Сомневаюсь, что она вообще нужна российской стороне.

Сергей ПОНОМАРЁВ/Astv.ru