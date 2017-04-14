От Сковородино до Козьмино: нефтепровод проверили на безопасность

Компания «Транснефть — Дальний Восток», транспортирующая нефть по второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), успешно прошла выездную проверку Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Специалисты проверили четыре производственных объекта ООО «Транснефть — Дальний Восток», относящихся к категории первого класса опасности: линейная часть ВСТО-2 в зоне ответственности районного нефтепроводного управления (РНУ) «Белогорск», линейная часть в зоне ответственности РНУ «Дальнереченск», а также головные нефтеперекачивающие станции № 34 и 41.

В ходе проверок, проходивших с 28 марта по 12 апреля, инспекторы Дальневосточного управления Ростехнадзора проехали на вездеходной технике и осмотрели линейную часть магистрального нефтепровода общей протяжённостью больше 200 километров. Специалисты детально осмотрели подводные переходы через судоходные реки и водотоки в зонах ответственности филиалов ООО «Транснефть — Дальний Восток», обследовали узлы запорной арматуры на линейной части и подводных переходах, камеры приёма и пуска средств отчистки и диагностики, а также проверили нефтеперекачивающие станции и резервуарные парки.

Представители Ростехнадзора также изучили документацию ООО «Транснефть – Дальний Восток», регламентирующую деятельность организации в области промышленной безопасности и производственного контроля. Нарушений требований эксперты не нашли.