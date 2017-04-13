Приморец сыграл в кредитора в Комсомольске и развёл горожан на деньги

Предприимчивый комсомольчанин заработал на доверчивости жителей города. Он расклеил у подъездов объявления о том, что выдаёт займы, и выжидал, когда с ним свяжется очередная жертва. Оказалось, что злоумышленник обманул пятерых желающих получить кредит.

Мошенника вычислили после того, как поступило заявление от 60-летней комсомольчанки. Потерпевшая сообщила, что неизвестный обманным путём похитил у неё пять тысяч рублей. Оперативники выяснили, что женщина позвонила по указанному на объявлению номере. Собеседник представился работником кредитной организации и предложил пенсионерке перечислить на его мобильный телефон пять тысяч рублей, чтобы доказать свою платёжеспособность. После этого женщина якобы могла бы получить займ. Потерпевшая выполнила условие незнакомца, а он перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность и задержали 37-летнего жителя Владивостока. Мужчина признался в мошенничестве. В Комсомольск-на-Амуре он приехал, чтобы заработать незаконным путём. Следствию удалось установить ещё четыре аналогичных обмана жителей города. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, злоумышленник стал фигурантом уголовного дела. На время выяснения всех обстоятельств его отпустили под подписку о невыезде.