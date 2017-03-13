Трутнев пригрозил увольнением чиновникам из Росводресурсов

Дальневосточный полпред президента России Юрий Трутнев пригрозил увольнением за «издевательства над инвесторами» чиновникам Федерального агентства водных ресурсов. Об этом он заявил сегодня, 13 марта, в перерыве между встречами с предпринимателями из Поднебесной, которые проходят в Хабаровске.

Основанием для возмущения стал порядок проведения аукционов на использование водных объектов. Как рассказал Трутнев, на процедуру отведены всего 30 минут. За это время не могут быть нормально определены результаты, а участники оказываются стеснены временными рамками. Чиновники же, вместо того, чтобы решать эту проблему, откладывают повторное проведение аукциона на год.

«Я сегодня затруднился даже ответить: коррупция ли это или откровенное вредительство, или просто мешают развивать экономику. Я хочу сегодня до конца дня дождаться от них предложений, как они дальше это будут делать. Если они планируют продолжать делать то же самое, то я буду настаивать на их немедленном снятии с работы: и исполняющего обязанности руководителя Росводресурсов, и человека, который возглавляет местное бассейновое управление. Потому что это — безобразие. Я за много лет не сталкивался, чтобы так издевались над инвесторами», — заявил Юрий Трутнев.

Это не первый случай, когда после совещаний по развитию Дальнего Востока дальневосточный полпред остаётся недоволен работой чиновников. Это касалось и работы властей по закону о выдаче бесплатных гектаров, и необоснованных отказов инвесторам, которые хотят работать на преференциях территорий опережающего развития. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало также и о распекании сотрудников Росреестра за «бестолковые ответы» на вопросы полпреда.