Инвесторы откроют на Дальнем Востоке 50 новых предприятий

До конца 2017 года на Дальнем Востоке запустят больше 50 новых предприятий. Объём вложений в их развитие составит 60 миллиардов рублей. За счёт этого удастся создать около 4 500 рабочих мест. Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с представителями региональных агентств по привлечению инвестиций.

«На сегодняшний день в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента ТОР или СПВ. Наша цель — до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счёт расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счёт создания новых ТОР», — отметил Александр Крутиков.

Для уже действующих резидентов ТОР и cвободного порта создадут единую информационную базу инвестпроектов. Она поможет оперативно контролировать работу каждого предприятия. Представить готовый портал разработчики планируют на Восточном экономическом форуме в сентябре. Также в этом году в Минвостокразвития продолжат дорабатывать принятый закон о снижении энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке. Помимо этого, специалисты готовят новый законопроект о целевых налоговых льготах для бизнесменов.

«Если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налоги в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения», — объяснил Александр Крутиков.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, специалисты также создают режим единого налога для резидентов свободного порта Владивосток. Он позволит ввести на территории СПВ один фиксированный налог вместо множества других.