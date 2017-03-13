Новый льготный авиамаршрут появится на Дальнем Востоке

По программе субсидирования можно будет долететь из Красноярска в Благовещенск, Иркутск и Хабаровск

Льготные авиаперевозки на Дальний Восток и внутри федерального округа начнутся с 1 апреля и продолжатся до 31 октября. При этом программа субсидирования прирастёт тремя новыми маршрутами из Красноярска — в Благовещенск, Хабаровск и Иркутск.

Как сообщает «Российская газета», дополнительно с 1 января по 31 декабря этого года субсидирование могут получить ещё девять направлений, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа. Социальный тариф будет действовать для граждан России в возрасте до 18 лет, имеющих путёвки во Всероссийский детский центр «Океан».

Также на две с половиной недели раньше начнутся льготные полёты в Крым. Отправиться в Севастополь по субсидированным тарифам можно будет с 15 мая и до 1 ноября 2017 года. Рейсы по программе выполнят авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», «ВИМ-Авиа», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». В этом году объём финансирования программы субсидирования планируют увеличить с 453 до 475 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ожидании старта продаж билетов по субсидированным тарифам жители Хабаровского края начали обрывать телефоны специализированных агентств, чтобы получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето, ещё в январе. Позже глава региона Вячеслав Шпорт предложил полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу субсидировать авиаперевозки не только между отдельными субъектами округа, но и внутри одного субъекта.