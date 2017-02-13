Руководитель дальневосточного "Белого парохода" получил "Грэмми"

Российский оперный певец Николай Диденко стал обладателем премии «Грэмми». Награду на 59-й по счёту церемонии вручения «граммофонов» от Академии звукозаписи США он получил за лучшее хоровое исполнение в составе Варшавского национального хора и Варшавского филармонического оркестра под управлением Кшиштофа Пендерецкого. Торжественное оглашение лауреатов премии прошло в Лос-Анджелесе.

На Дальнем Востоке имя обладателя «Грэмми» известно, в первую очередь, в связи с благотворительным проектом «Белый пароход. Поющие реки России», которым певец руководит уже 12 лет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Николай Диденко каждый год приезжает в регионы, где в поисках «самородков» прослушивает детей из малоимущих семей, сирот и юных исполнителей с ограниченными возможностями. Встречи с талантливыми ребятами проходили в Хабаровске, Комсомольске, Владивостоке, Артёме, Биробиджане, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.

За эти годы в вокальном проекте «Белый пароход» приняли участие больше 700 дальневосточников. Многие из них обучились в летней вокальной школе и выступили в десятках благотворительных концертов вместе с известными музыкантами и мастерами оперного пения. Некоторые продолжают обучаться в московской Академии хорового искусства.