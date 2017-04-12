В Китае Аэрофлот признали любимой иностранной авиакомпанией

Аэрофлот признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Это почётное звание присвоено флагману российской гражданской авиации на торжественной церемонии подведения итогов ежегодной премии Flyer Award Ceremony 2017. В этом году мероприятие состоялось в пятый раз и прошло в экономической столице КНР – Шанхае.

Престижной премией Flyer Award Ceremony 2017 отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса – «пять звёзд» от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов. До Аэрофлота звание любимой авиакомпании в Китае, по мнению Flyer, два года подряд удерживала Qatar Airways, известная роскошным уровнем обслуживания.

Присуждение премии проходит при поддержке бортовых журналов Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются организаторами и путём голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров.

В число преимуществ Аэрофлота, которые обеспечили ему признание со стороны организаторов премии Flyer Award Ceremony, входят высокое качество сервиса, доступные тарифы и удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево – участнике программы China Friendly.

Учитывая стратегические перспективы развивающегося российско-китайского сотрудничества, Аэрофлот уделяет обширному китайскому рынку растущее внимание. Авиакомпания внедрила целый ряд инициатив для привлечения китайских пассажиров. Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для упрощения коммуникаций на интернет-сайте Аэрофлота введена версия на китайском языке. Значительные нововведения появились в сервисе на борту. Пассажирам предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе – «Азиатский сет» – набор блюд национальной кухни. Бортовая система развлечений пополнена контентом на китайском языке. На родном языке также делаются объявления для китайских пассажиров на рейсах из Китая и в Китай.

«Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая – прорывное достижение для нас как глобальной авиакомпании, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это не только почётное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта. Это стимул для дальнейшего укрепления позиций Аэрофлота в Китае, в том числе за счёт увеличения туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву. Аэрофлот горд тем, что вносит существенный вклад в развитие российско-китайского экономического сотрудничества, которое имеет для нашей страны исключительную важность».