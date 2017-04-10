Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина

В этом году один из самых успешных представителей рыболовецкого бизнеса – ООО «Ролиз» – уходит из Приморского края. Предприятие входит в состав объединения «Норебо» (ранее – «Карат»), одного из крупнейших мировых игроков в этом бизнесе с 1992 года со штаб-квартирой в Мурманске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным налоговой выписки, ООО «Ролиз» («Российский Лизинг») подверглось реорганизации по типу выделения. Такая процедура позволит собственникам, сохраняя все текущие квоты и преференции, полноценно передислоцировать свои активы в Камчатский край. Активы, к слову, вполне весомые: при экспоненциально растущей с 2011 года себестоимости товаров валовая прибыль компании всего за 4 года достигла значений в 2,5 миллиарда рублей (по состоянию на 2015 год; данные системы анализа рынков «СПАРК-Интерфакс»). Общая выручка от продажи также совершила двукратный скачок в конце 2014-го, превысив 5 000 000 000 рублей – это пиковое значение для ООО «Ролиз» с начала десятилетия.

В данный момент компания оперирует двумя рыбопромысловыми судами 90-х годов постройки. Основные объекты промысла – минтай (порядка 85 тысяч тонн) и сельдь.





Компания «Ролиз» получила широкую известность после того, как её основатель Сергей Дарькин в 2001 году выиграл губернаторские выборы в Приморье. В середине 2000-х годов входила в «100 крупнейших налогоплательщиков Приморского края». В 2011-м набиравший тогда обороты холдинг «Карат» выкупил «Ролиз» у приморских акционеров (по данным газеты «Золотой Рог», сделка оценивалась в 50 миллионов долларов). В 2017-м собственники компании решили сменить прописку с приморской на камчатскую.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» своё видение ситуации после ухода «Ролиза» из-под юрисдикции Приморского края: «Экономика Приморья, конечно, потеряет. Любая отрасль оценивается по общему валовому объёму производства, а «Ролиз» – известная и значимая компания, с огромным штатом профессионалов. В аккумуляции роста потенциала отрасли, как и в налоговых отчислениях в бюджет края, это предприятие занимало весомые позиции. Как говорят у нас, у рыбаков, рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше».

В АРПП добавили, что это – далеко не первый случай, когда успешные предприятия из рыбной отрасли «бегут» из региона. Первые «симптомы» появились ещё в 2004-м, с введением пунктов федерального закона № 166 касаемо прибрежных квот. Согласно этим поправкам, субъекты Федерации полномочны распределять объёмы добычи лишь в 12-мильной экономической прибрежной зоне. Именно с того момента начался процесс некоторого угасания рыболовецкого сегмента в крае, а суммарная добыча рыбы в Приморье снизилась в общем дальневосточном объёме с 50 до 30 %.

«Очевидно, это грамотное управленческое решение. Насколько я понимаю, основной квотный ресурс у «Ролиза» находится на Камчатке, да и не только в этом дело, – высказал своё мнение генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр Ефремов. – Отношение региональных властей к рыболовецкому промыслу у нас, в Приморье, и на Камчатке – небо и земля. Если бы передислокация бизнеса в северо-восточный регион была проще, многие побежали бы следом, поверьте».





Отчёты о финансовых результатах ООО «Ролиз» косвенно подтверждают мнение Александра Ефремова – даже при троекратном снижении себестоимости товара относительно выручки (показатели 2014 года) чистая прибыль предприятия «ушла в минус» на 677 000 000. Этому может быть множество объяснений, включая неудачный налоговый «сезон». Однако уже к следующему, 2015 году показатель чистой прибыли почти пересёк рубеж в миллиард рублей.

Заместитель директора управляющей компании холдинга «Норебо» Сергей Сенников прокомментировал ситуацию для РИА «Восток-Медиа»:

«Группа «Норебо», в которую входит ООО «Ролиз», проводит изменения структуры управления своих рыбопромысловых компаний на Дальнем Востоке. Основная цель – сделать менеджмент более эффективным и улучшить взаимодействие между структурами холдинга. Консолидация управления дальневосточными компаниями «Норебо» на Камчатке обусловлена двумя основными причинами. Во-первых, значительные промысловые районы находятся ближе к полуострову Камчатка. Во-вторых, на Камчатке активно развивается собственный транспортно-логистический узел холдинга по обслуживанию судов, перевалке и хранению грузов – терминал «Сероглазка». Кроме этого, на базе терминала «Сероглазка» в августе этого года планируется открыть новое административное здание, где и будет расположено всё управление рыбопромысловыми компаниями «Норебо» на Дальнем Востоке (АО «Акрос», ООО «Ролиз», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», ООО «МагаданТралФлот» и АО «ЯМСы»)».





Стоит отметить, что, по оценкам «Норебо», переезд ООО «Ролиз» из Приморского края на Камчатку не окажет какого-то существенного влияния на экономику Приморья. Известный бренд оставляет во Владивостоке часть своих активов. В числе которых – недавно созданное торговое предприятие АО «НоребоАзия», которое планирует специализироваться на сбыте рыбной продукции холдинга в крае. К слову сказать, вновь созданное подразделение холдинга возглавил экс-директор ООО «Ролиз» Андрей Овчинников.

Несмотря на несколько пессимистические прогнозы опрошенных участников рынка, власти Приморья ранее доложили об историческом максимуме в добыче рыбы. По данным краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, суммарный вылов шести рыбодобывающих предприятий в 2016 году увеличился до 614,5 тысячи тонн (годовой рост – на 90 тысяч тонн).

Лидером стала нынешняя компания Сергея Дарькина – Находкинская БАМР (годовая добыча – 173,5 тысячи тонн). Далее идут Преображенская база тралового флота – почти 124 тысячи тонн, ОАО ТУРНИФ – около 92 тысяч тонн. Вылов ООО «Ролиз» составил 78 тысяч тонн (4-й показатель по Приморью). Компанию также ранее отмечали на уровне Федерального агентства по рыболовству РФ как одного из флагманов Охотоморской минтаевой экспедиции – 2016.