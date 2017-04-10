Приморец с лёгкостью обыграл хабаровских пенсионеров в бильярд

В краевой столице прошёл первый турнир по бильярду среди пенсионеров. Участие в соревнованиях, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли 53 человека, двое из которых приехали из других городов Дальнего Востока. Оба они показали высокие результаты: Александр Антонов из Советской Гавани стал четвёртым, а Сергей Падчеров из Владивостока — победителем.









Для опытного спортсмена этот турнир стал лёгкой прогулкой — он не проиграл ни одной встречи и провёл их на одном дыхании. В финале участник из Приморского края со счётом 4:0 обыграл хабаровчанина Владимира Лескова. Третье место занял Виктор Бессонов из дальневосточной столицы.





«Вся моя жизнь прошла в бильярдном спорте, я играю уже больше 40 лет, возглавлял федерацию бильярдного спорта Приморского края, а сейчас играю для себя, для удовольствия. В финале было очень легко — я сильнее, всё-таки уровень у меня другой, есть опыт выступления в профессиональном бильярде», — отметил Сергей Падчеров.









Мужчины играли в свободную пирамиду, а женщины в Пул-8. Конкуренцию представительницам прекрасного пола спортсменки из других городов не составили, поэтому соревнования у них получились хабаровскими. Победительницей стала Татьяна Каширина, второе место заняла Ольга Ан. Замкнула тройку призёров Эльза Ким.





«Финал есть финал — мандраж присутствует всегда, к тому же соперник был очень достойный. В первый день я проиграла Ольге 0:2, а в финале взяла реванш. В первой встрече немного недооценила соперника, поэтому немного расслабленно с ней играла, а в решающей встрече собралась и победила», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Татьяна Каширина.









Самым возрастным спортсменом стал 90-летний Александр Хомяк. Участник Великой Отечественной войны впервые начал играть в бильярд около 60 лет назад. Тогда, по его словам, использовали железные шары — эти навыки помогли ему в игре. К тому же ветеран посещал тренировки, которые организовали для пенсионеров перед турниром.









«Столько столов и столько игроков вижу в третий раз. Понравилось, начал тренироваться. Тяжело играть будет, когда совсем прихватит, а пока буду ходить, если не выгонят. Есть азарт, интерес забить шар», — признался Александр Хомяк.









Попасть в число лидеров у ветерана не получилось, однако его отметили организаторы: вручили отдельный подарок за волю к победе и подарили кий. Также победители, призёры и обладатели специальных наград получили кубки, медали и денежные премии.









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