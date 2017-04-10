Военные медики вернулись из Сирии на Дальний Восток

Более 80 медиков Восточного военного округа, работающих в Сирии, вернулись на Родину. В аэропорту Хабаровска их встретили представители командования округа, сослуживцы, родные и близкие.





Врачи с Дальнего Востока работали в составе военно-полевого госпиталя и оказывали медицинскую помощь населению сирийского Алеппо. Они выполняли специальные задачи с декабря 2016 года по апрель нынешнего. За этот период медики помогли почти 13 тысячам жителей Алеппо, большинство из которых — дети.





Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, врачей встретил начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин. Он отметил, что медики с честью выполнили все стоявшие перед ними задачи. Лапин вручил нескольким военнослужащим государственные и ведомственные награды.





Дальний Восток в Сирии не остался без потерь. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что медсёстры из Биробиджана Галина Михайлова и Надежда Дураченко погибли в декабре 2016 года при обстреле российского мобильного госпиталя в окрестностях сирийского города Алеппо. Трагедия произошла через несколько дней после прибытия. Посмертно их наградили орденами Мужества. Знаки почёта вручили родственникам медиков. Женщинам было около 40 лет.