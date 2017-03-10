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Экологический рейтинг Приморья упал из-за угольной пыли, смога и нефти: РИА "Восток-Медиа"
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Экологический рейтинг Приморья упал из-за угольной пыли, смога и нефти

Экологический рейтинг Приморья упал из-за угольной пыли, смога и нефти
Худшей на Дальнем Востоке стала ЕАО
10 марта 2017, 14:16
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморье заняло 55-е место в экологическом рейтинге регионов страны. Свою роль сыграл скандал с угольной пылью в Находке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очередной экологический рейтинг субъектов РФ по итогам зимы 2016-2017 представила общероссийская общественная организация «Зелёный патруль». Экологи рассчитывают его с 2007 года и публикуют по итогам каждого сезона 4 раза в год. Составители опираются на состояние атмосферы, почвы, воды, биоресурсов, экологической грамотности населения, отношение местных властей к экологии.

Лидером рейтинга стала Тамбовщина, самый худший показатель у Челябинской области. Приморье расположилось на 55-й строчке, потеряв три позиции. Авторы поставили «минус» за атмосферу и воздух из-за смога, а также за участившиеся разливы нефтепродуктов. Также эксперты отрицательно оценили угольную пыль в Находке, но поставили «плюсы» за фотоконкурс «Водные сокровища России» и утилизацию новогодних ёлок.

«Жители таких городов, как Находка, Владимир, Орск, Омск (и многие другие), уже в начале года активно проявили свою гражданскую позицию и проинформировали нас об экологических проблемах своих регионов», - отметили в «Зелёном патруле».

Среди дальневосточных регионов Приморье стало пятым. Лучше всего экологическая обстановка на востоке страны складывается на Чукотке – 8-я строчка общего рейтинга. Выше Приморья удалось также подняться Колыме и Камчатке. Хуже ситуация в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, Амурской области и ЕАО.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что этой зимой проблема угольной пыли в Находке стала одной из самых обсуждаемых в Приморье. Общественные активисты составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #находка_задыхается. Также в Сети появился музыкальный видеоролик на проблемную тему.

 
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Комментарии
  • Турыст  (16:48, 10.03.2017)

    Немного увеличилось число онкозаболеваний, но народ держится. Если прекратят перевалку угля, то не на что будет покупать лекарство от этих заболеваний. Круговорот денег в городе, порт-народ-аптека-кладбище.

  • Петя Мохнарылов  (19:41, 10.03.2017)

    С выходом ООО "Бывшая ЖБФ" на заявленные мощности будет еще хуже. Надо срочно начинать массовую эвакуацию населения из города Находка, как после аварии на Чернобыльской АЭС, пока все не передохли!



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