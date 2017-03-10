Управление СК в Приморье может возглавить бывший хабаровский прокурор

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю временно возглавил первый заместитель руководителя ведомства Андрей Уткин. В то же время появились первые предположения о том, кто возглавит ведомство после отставки Сергея Бобровничего.

В минувший четверг руководитель приморского управления СК РФ Сергей Бобровничий ушёл в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства, ещё месяц назад Бобровничий подписал заявление об уходе по собственному желанию. В настоящее время приморскими следователями руководит первый заместитель начальника управления Андрей Уткин.





«Он всегда занимает пост исполняющего обязанности во время командировки, отпуска, болезни непосредственного начальника. Кто станет новым главой краевого следственного управления – нам пока неизвестно. Для начала президент должен подписать соответствующий указ», - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ Аврора Римская. Она отметила, что Сергей Бобровничий руководил ведомством 9 лет, с самого его основания. Так что назначение нового босса для приморских следователей в новинку.

В то же время уже появились первые версии того, кто займёт вакантное место во Владивостоке. Как сообщил портал goldenmost.ru, приморских следователей может возглавить нынешний руководитель СУ СКР по Еврейской автономной области Андрей Коновод. Как следует из его официальной биографии, ранее он работал следователем в Хабаровской транспортной прокуратуре, руководил прокуратурой сахалинского города Корсакова и одной из районных прокуратур Хабаровска. В мае 2011 года он стал первым замом главы следственного управления СК по Хабаровскому краю. Через два года Андрей Коновод отправился на повышение, возглавив следственное управление в Еврейской автономной области.



