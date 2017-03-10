Большой Уссурийский остров станет территорией зимнего ралли

Территория Большого Уссурийского острова станет в предстоящую субботу, 11 марта, площадкой для ралли Ice Master 2017. На гонку заявились 20 спортсменов. В дальневосточную столицу уже прибыли автовозы из Приморского края и Амурской области.

Участники поделены на два класса: R2 и N4. В первом из них принимают участие автомобили с объёмом двигателя не более 1 600 кубических сантиметров. Высота шипа их колёс должна составлять 1,5 миллиметра. Второй класс более мощный: там у всех автомобилей объём мотора от 2 000 кубических сантиметров, выше и размер шипа — 4,5 миллиметра. Среди участников есть также один внедорожник, подготовленный по стандарту T1, но он будет стартовать вместе с представителями класса N4.

Автомобили выйдут на маршрут по очереди, их ожидает трасса длиною в 167 километров. Она поделена на перегоны и спецучастки. На перегонах спортсмены едут в гражданском режиме, опережение своего времени для них карается пенализацией, иначе говоря — штрафом. Самая зрелищная часть соревнования будет на спецучастках — их спортсмены должны проехать как можно быстрее. За один день водителям необходимо будет пройти 12 скоростных участков.

Перегоны трассы проложены по дорогам Большого Уссурийского острова, а спецучастки расположены в основном в естественных водоёмах. Значительную часть пути спортсменам придётся мчать по льду.

Старт и финиш ралли будут находиться в одном и том же месте: справа от моста на Большой Уссурийский остров. Для зрителей там оборудуют точки по продаже еды и напитков. Первый автомобиль уйдёт на маршрут в 10:00. Финиш состоится в этот же день примерно в 17:00.