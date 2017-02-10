"ВКонтакте" объединит благотворительные организации

Популярная соцсеть «ВКонтакте» запускает направление «Благотворительность». Основные задачи проекта — объединять представителей некоммерческого сектора на площадке, предоставлять инструменты для эффективной работы фондов и продвигать благотворительность среди пользователей VK.

Отныне официально зарегистрированные социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) c верифицированной страницей «ВКонтакте» смогут претендовать на получение грантов для бесплатного продвижения в социальной сети.

Также представители благотворительных организаций смогут бесплатно принять участие в образовательной программе «Инструменты «ВКонтакте» для благотворительных проектов». В течение нескольких недель специалисты будут прослушивать лекции, выполнять тестовые задания и задавать вопросы по работе в социальной сети.

Пользователи, которые хотят начать ориентироваться в сфере благотворительности в России, оказывать финансовую поддержку или помогать в качестве волонтёров, смогут выбрать подходящую организацию с помощью карты благотворительных фондов и следить за новостями в сообществе vk.com/charity.

«ВКонтакте» — крупнейший онлайн-ресурс, который доступен совершенно бесплатно любой благотворительной организации. Именно поэтому социальные проекты выбирают эту площадку для того, чтобы рассказывать о себе, причём многие из них представлены исключительно в VK, – рассказала Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность»«ВКонтакте». – Мы хотим, чтобы благотворительные фонды использовали возможности нашей площадки на 100 %, и готовы им помогать».

Социальная сеть регулярно сотрудничает с ведущими благотворительными фондами: вместе с Всемирным фондом дикой природы (WWF) «ВКонтакте» выпустила набор стикеров с редкими животными и регулярно проводит «Час Земли». В 2016 году в VK при участии «Даунсайд Ап» прошла просветительская акция, приуроченная к Всемирному дню человека с синдромом Дауна. С прошлого года социальная сеть поддерживает работу фонда психологической помощи подросткам «Твоя Территория». Благотворительные организации могут принимать пожертвования прямо на странице группы с помощью приложения.