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Огонь Всемирных военных игр побывает в Хабаровске

Огонь Всемирных военных игр побывает в Хабаровске
Эстафету краевая столица примет у Сахалина
сегодня, 17:25
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Хабаровск стал одним из пяти городов, в которых пройдёт эстафета огня зимних Всемирных военных игр. В дальневосточной столице церемония передачи пройдёт 18 февраля в «Платинум Арене». В город огонь доставят с Сахалина, до спортивно-зрелищного комплекса его привезут представители Восточного военного округа на трёх машинах УАЗ.

«Огонь вручат представителю ЦСКА. Ожидается, что это будет олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, но фамилия может измениться, точно всё станет известно дня через два. Огонь передадут 2017-ти участникам церемонии, которые будут стоять в чаше арены. Его будут передавать из-рук в руки, после чего он вновь вернётся Дмитрию Труненкову», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя правительства Хабаровского края Анатолий Размахнин.

Олимпийский чемпион доставит лампаду в Москву, где частичка пламени объединится с огнями, доставленными из Североморска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. После этого факел отправят в Сочи, где 22 февраля начнутся III зимние Всемирные военные игры.

В Хабаровске во время церемонии передачи огня пройдёт концерт с участием городских и краевых творческих коллективов, а также ансамбля песни и пляски Восточного военного округа и рок-группы «7Б».

К проведению церемонии привлекут волонтёров. Добровольцев собрали за один день, причём больше, чем требовалось. Некоторые из них уже помогали проводить в Хабаровске крупные мероприятия: чемпионаты мира по хоккею с мячом и киокусинкай, чемпионат России по дзюдо, международный фестиваль военных оркестров «Амурские волны».

«Требовалось порядка 30 человек, но мы получили более 50 откликов за день. Будем проводить отбор и кого-то оставлять в резерве. Не ожидали такой реакции. Видимо, из-за того, что давно не было подобных мероприятий, ребята соскучились по такой деятельности. Они будут помогать в навигации в холлах и чаше арены, проверять билеты на входе, а также работать на парковке — регулировать движение», — рассказала координатор работы волонтёров Виктория Невинская.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Восточный военный округ на Играх представят трое человек: старший сержант Светлана Березань посоревнуется в ски-альпинизме, а рядовые Владимир Игнатов и Анастасия Кравченко поборются за награды в спортивном ориентировании на лыжах. Зимние Всемирные военные игры — одно из важнейших международных спортивных событий 2017 года. Эти соревнования объединят около тысячи сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе военнослужащих армий НАТО. По информации пресс-центра Игр, в ходе состязаний участники поборются за 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.

 
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Комментарии
  • Одессей  (сегодня, 19:33 )

    Генералиссимусу! Я не требую разъяснений военной тайны и так все понятно и за какие интересы. До 19 февраля мне не выстоять. Понятно: умереть но не сдаваться, это как всегда. Проще напомнить, сколько таких умираний у меня было: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия теперь Сирия и Донбасс в придачу. Вы бы сразу перечислили бы все, может быть я и на самом деле лучше бы в Плейбой подался?! Хотел Гвоздева на х@й послать, но вызов огонь на себя не побудить педофила краевого суда утопиться в прорубе пока еще не поздно. Поэтому надесь на глянцевые обложки маленького кропускания у входа. . .



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