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Хабаровчанин сразится с украинцем за титул чемпиона СНГ по кикбоксингу: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчанин сразится с украинцем за титул чемпиона СНГ по кикбоксингу

Хабаровчанин сразится с украинцем за титул чемпиона СНГ по кикбоксингу
В краевой столице пройдёт турнир "Противостояние"
сегодня, 16:10
Спорт | Дальний Восток
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Фото: Kickboxing PRO

Кикбоксеры из Благовещенска, Воронежа, Владивостока, Грозного, Уссурийска и Хабаровска выйдут на ринг универсального краевого спортивного комплекса, чтобы побороться за победу на турнире «Противостояние». Состязания пройдёт в дальневосточной столице 25 февраля. Профессиональный турнир впервые в дальневосточной столице проведёт недавно созданная промоутерская компания Kickboxing PRO.

«В Хабаровске не развивалось это направление, поэтому мы решили дать возможность спортсменам, которые выросли из возраста, когда можно выступать за спортивные школы, продолжить карьеру, расти. Это первый турнир, но в этом году мы планируем провести в Хабаровске ещё четыре подобных», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор промоутерской компании Александр Бруско.

В рамках турнира пройдут восемь боёв по правилам К1. В пяти рейтинговых поединках примут участие хабаровчане: Сергей Юстюгов встретится с Алексеем Собкало из Воронежа; Владислав Татаринов с Никитой Босуном из Благовещенска; Магомед Абдимуминов с Максимом Ягушкиным из Владивостока; Леонид Пекарский с Егором Звягинцевым из Благовещенска. Зелим Цогоев не сможет принять участие в турнире из-за болезни, его в бое с Апти Касумовым из Грозного заменит Султон Аблакулов.

Участники двух заключительных поединков сразятся за титулы. В бое за звание чемпиона Дальнего Востока встретятся Андрей Елин из Благовещенска и мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион России, чемпион Европы по кикбоксингу Денис Андреев из Якутска.

В главном бою вечера сразятся хабаровчанин Александр Гринчук и Юрий Горбенко из Украины. Бой обещает быть интересным: дальневосточник — чемпион России по тайскому боксу, победитель международных турниров, его противник — чемпион Европы и мира по кикбоксингу.

«Максим Горьбенко — титулованный, возрастной боец, Александр Гринчук — моложе соперника, но очень амбициозный спортсмен, для которого нет авторитетов. Недавно он выступал в Москве на турнире Российского Союза боевых искусств «Битва чемпионов» и одержал победу», — отметил Александр Бруско.

Промоушен заключил соглашение с федерацией кикбоксинга России и получил право на проведении профессиональных турниров на Дальнем Востоке. После соревнований в Хабаровске Kickboxing PRO организует состязания в Южно-Сахалинске. 

 
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