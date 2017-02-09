Военные повара и пекари соревнуются на Дальнем Востоке

Приготовить вкусное блюдо и испечь хлеб в полевых условиях предстоит военным поварам и пекарям на Дальнем Востоке. В Восточном Военном округе начался первый этап конкурса «Полевая кухня».

«Военные повара будут соревноваться в приготовлении одного блюда на десять человек по произвольному рецепту. Это могут быть салаты, первые, вторые блюда с гарниром, приготовленные, в том числе, с учётом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Пекари должны приготовить тесто и приготовить в полевых условиях больше десяти буханок хлеба. Вкусовые качества блюд оценят специальные комиссии в воинских частях ВВО. В состязаниях первого этапа конкурса участвуют около 500 военнослужащих. Они готовят в полевых кухнях и используют полевые хлебопекарные блоки.

Во второй этап конкурса пройдут сто лучших военных поваров и пекарей. Состязания продолжатся на базе окружной школы поваров в Забайкальском крае в апреле этого года. В прошлом году представители Восточного военного округа заняли второе место в общекомандном зачёте. Эксперты оценивали мастерство владения оружием и умение приготовить качественную, вкусную и разнообразную пищу для организации питания личного состава в любой обстановке.