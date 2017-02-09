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Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал: РИА "Восток-Медиа"
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Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал

Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал
Издание рассказывает о преимуществах перевозчика и Дальнего Востока
вчера, 14:10
Актуально | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» представила свой первый бортовой журнал с одноимённым названием. Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive», появилось во всех самолётах компании с 1 февраля. Компания планирует выпускать журнал ежемесячно, сообщило РИА PrimaMedia.

«Существует правило, что на всех самолётах должен быть бортовой журнал. До этого на бортах «Авроры» распространялись издания Aeroflot World, но больше года назад его перестали выпускать, поэтому было принято решение создать свой журнал. Для его выпуска мы обратились к команде журнала «Собрание Exclusive», которые являются профессионалами своего дела, и они нас не подвели», – рассказал замначальника отдела внутренних и внешних связей АО «Авиакомпания «Аврора» Павел Малышкин.


 

Главный редактор журнала «Собрание Exclusive» Татьяна Варнакова отметила: основная задача – сделать так, чтобы перелёт для людей был интересным.

«Первый номер посвящён Сахалину. Решение выбрать этот регион в качестве главной темы обусловлено тем, что головной офис авиакомпании находится в Южно-Сахалинске. В первом номере показана привлекательность этого дальневосточного региона, второй же номер мы посвятим Камчатке. Стоит отметить, что все номера ориентированы на города Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии, Сибири, так как именно туда летают самолёты авиакомпании «Аврора». Любой человек сможет посмотреть, куда он сможет сходить, какой посетить театр и так далее. По обложке уже будет видно, что искать внутри», – заявила Татьяна Варнакова.

Однако, по словам главного редактора, только информацией о городах номер бортового журнала не ограничится, в нём можно найти новости искусства, музыки, кино, моды и многих других сфер. Также в издании найдут место статьи о путешествиях по России и миру. Кроме того, достаточно большой блок журналисты посвятят авиакомпании.

 
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