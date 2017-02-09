Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года, 03:53
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Регионы:


Популярное
вчера, 11:50
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 10:36
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 14:54
Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 12:46
Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 09:24
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
вчера, 16:29
Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
вчера, 18:23
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 15:19
"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа
вчера, 19:55
В Приморье начали стрелять наркотиками
вчера, 18:20
Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить

Обсуждаемое
вчера, 10:36
31

Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 11:50
15

В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 12:46
12

Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 18:23
6

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 18:20
4

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
вчера, 14:54
3

Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 17:55
3

Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
вчера, 14:15
2

На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра
вчера, 14:35
2

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
вчера, 19:25
2

Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал вчера, 14:10
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы 08.02.2017
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 58



Система Orphus

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты
Совместно с главным инженером предприятия он потратил больше миллиона рублей на взятки
вчера, 12:20
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя и главного инженера «Дальспецстроя». Уголовное дело ведомство направило в Свободненский городской суд.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в присвоении и растрате вверенного ему имущества, а также в даче взятки. Главный инженер предприятия пойдёт под суд за пособничество в присвоении и растрате. По информации пресс-службы Главной военной прокуратуры, фигуранты похитили больше миллиона бюджетных рублей и в качестве взятки перечислили деньги на банковские счета чиновников. В ответ они должны были обеспечить компании лояльное отношение при строительстве объектов космодрома Восточный в Приамурье.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство сопровождала череда крупных скандалов: возбудили больше 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru