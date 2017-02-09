В двух регионах ДФО введут новую систему обращения с отходами

В Приморье в скором времени должны появиться специальные операторы по переработке твёрдых коммунальных отходов. Такую же систему введут на Сахалине, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский край и Сахалинская область единственные на Дальнем Востоке выразили готовность к переходу на новую систему обращения с отходами. Такие данные приводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами)», - говорится в письме министра Сергея Донского правительству РФ.

В список подобных регионов также вошли республики Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Свердловская и Челябинская области, Москва и Санкт-Петербург.

В конце 2014 года Минприроды России разработало поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Они позволяют внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, сформировать циклы, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения.

Сергей Донской пояснил, что система обеспечивается за счёт нововведений в законодательстве об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. В её рамках предполагается введение региональных операторов по обращению с ТКО.

Ранее в Приморье уже предлагали создать отходоперерабатывающую отрасль, благодаря которой будет возможно внедрить раздельный сбор мусора. В сентябре прошлого года чиновники просили жителей Владивостока рассказать об их идеях борьбы со свалками.