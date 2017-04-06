Посол КНР в России: дипломатия делает ставку на Владивосток

Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке стало пятым подобным учреждением в России наряду с Санкт-Петербургом, Хабаровском, Екатеринбургом и Иркутском. В сферу влияния новой дипломатической миссии попадают 5 дальневосточных регионов. Сегодня во Владивостоке, в отеле Hyundai состоялось официальное открытие генконсульства, хотя де-факто в таком статусе оно работает с сентября прошлого года, информирует РИА «Восток-Медиа».

Долгие годы консульство КНР во Владивостоке считалось своеобразным «филиалом» генконсульства в Хабаровске. В сентябре 2016-го дипмиссию повысили в статусе на волне укрепления российско-китайских отношений. Немаловажную роль, полагают эксперты, сыграл и резкий рост туристического обмена между регионами КНР и Приморья. В прошлом году один только Владивосток посетили 420 000 граждан Поднебесной, это своеобразный рекорд.

Сегодня состоялось официальное открытие генерального консульства. Наблюдатели отметили небывалые меры безопасности, которые обычно не характерны для VIP-мероприятий во Владивостоке: в гостинице Hyundai установили металлодетектор для гостей, на всех этажах дежурили строгие секьюрити. Если не считать этого момента, вся остальная часть церемонии прошла в лучших традициях двухсторонних отношений – с красивыми речами, приветствиями и музыкой.





Главной персоной мероприятия стал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй, к слову, уроженец приграничной провинции Хэйлунцзян. Он здесь же познакомился с руководителями Приморского края, Сахалинской области и Владивостока.

Говоря о глобальном сотрудничестве между двумя странами, господин Ли Хуэй на отменном русском языке особо выделил «стратегический выбор народов России и Китая». Переходя к экономике, он отметил: в российско-китайской торговле произошли переломные изменения, в её огромном потенциале нет сомнений.

Посол тепло представил генерального консула Китайской Народной Республики во Владивостоке, выразив уверенность, что опытный дипломат Янь Вэньбинь и его команда будут усердно выполнять свои обязанности. Консульский округ охватывает Приморский край, Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край и Чукотский автономный округ.





Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в свою очередь отметил:

«Российско-китайские отношения в последнее время вышли на беспрецедентно высокий уровень. Важной их частью стало двухстороннее межрегиональное сотрудничество. Сегодня Приморский край активно развивает отношения с приграничными китайскими провинциями. Поддерживаются экономические, образовательные, общественно-культурные связи. Законодательное собрание разработало целый ряд законов, направленных на привлечение иностранных инвесторов. Такая работа даёт свои плоды: на сегодняшний день в Приморье реализуется несколько крупных проектов с участием китайского капитала. Открытие во Владивостоке генерального консульства мы рассматриваем как признание возрастающей роли Приморского края в региональных связях».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в ближайшее время в китайском городе Харбине откроется генеральное консульство России. Дипмиссия, как говорят дипломаты, станет «парной» с генконсульством во Владивостоке.























