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Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток: РИА "Восток-Медиа"
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Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток

Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток
Речь идёт о визе для иностранцев
сегодня, 09:44
Экономика | Дальний Восток
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Фото: minvostokrazvitia.ru

На Дальнем Востоке уже в июле 2017 года начнётся тестирование электронной визы для желающих попасть на территорию свободного порта Владивосток. Об этом заявил сейчас глава Минвостокразвития Александр Галушка и таким образом, сообщает РИА «Восток-Медиа», подтвердил появившуюся ранее информацию от властей Приморья.

Массово иностранцы смогут оформлять электронную визу для прибытия на Дальний Восток через свободный порт Владивосток с 1 августа. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Для практической реализации упрощённого визового режима требуется технически дооборудовать пунк​ты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы, – отметил Александр Галушка. – С 1 июля начнётся тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз».

Сегодня над механизмом запуска электронной визы работают Минвостокразвития совместно с Министерством иностранных дел и Минкомсвязи России. 

Въезд по электронной визе будет действовать во всех пяти дальневосточных регионах, где работает режим свободного порта – Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. 

Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Виза будет бесплатной, напоминает пресс-служба Минвостокразвития.

 
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Комментарии
  • сергей  (сегодня, 09:52 )

    как они уже надоели эти пелемени без мяса, самцы пчелы и прочие -------- а не пора ли ограничить приток желающих

  • citizen  (сегодня, 10:16 )

    возьмите опыт с Таиланда, Индонезии и др. стран, где срок пребывания без визы 30 суток и более , прилетел в страну , в аэропорту штамп поставили в паспорте и все. Наше бюрократическое гос-во уже два года не может решить эту проблему, востину нет прфессионалов ни в одном деле , везде бюрократия и античеловеческие законы

  • олений пенис  (сегодня, 11:37 )

    Почему убираете новости и у вас нет поиска, товарищи сайтовладельцы?

  • Редакция  (сегодня, 11:46 )

    Товарищ, какую новость вы потеряли? Поможем найти. А поиск есть - ищите его на главной странице слева, над тематическим рубрикатором

  • олений пенис  (сегодня, 15:37 )

    Про плавающий курс рубля, на котрый не надо обращать внимания

  • олений пенис  (сегодня, 15:43 )

    Архив -это поиск?А такая рамочка с лупой , такую нельзя?Одно хорошо, почти не банят.

  • Турыст  (полчаса назад)

    Закрыт открытый порн Владивосток, там нехорошо и мне туды не надо. Идут группы китов по центру и задыхаются от дыма, спотыкаясь на глубоких неровностях говнограда.



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