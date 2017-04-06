Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток

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Речь идёт о визе для иностранцев
|Фото: minvostokrazvitia.ru
На Дальнем Востоке уже в июле 2017 года начнётся тестирование электронной визы для желающих попасть на территорию свободного порта Владивосток. Об этом заявил сейчас глава Минвостокразвития Александр Галушка и таким образом, сообщает РИА «Восток-Медиа», подтвердил появившуюся ранее информацию от властей Приморья.
Массово иностранцы смогут оформлять электронную визу для прибытия на Дальний Восток через свободный порт Владивосток с 1 августа. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Для практической реализации упрощённого визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы, – отметил Александр Галушка. – С 1 июля начнётся тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз».
Сегодня над механизмом запуска электронной визы работают Минвостокразвития совместно с Министерством иностранных дел и Минкомсвязи России.
Въезд по электронной визе будет действовать во всех пяти дальневосточных регионах, где работает режим свободного порта – Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Виза будет бесплатной, напоминает пресс-служба Минвостокразвития.
как они уже надоели эти пелемени без мяса, самцы пчелы и прочие -------- а не пора ли ограничить приток желающих
возьмите опыт с Таиланда, Индонезии и др. стран, где срок пребывания без визы 30 суток и более , прилетел в страну , в аэропорту штамп поставили в паспорте и все. Наше бюрократическое гос-во уже два года не может решить эту проблему, востину нет прфессионалов ни в одном деле , везде бюрократия и античеловеческие законы
Почему убираете новости и у вас нет поиска, товарищи сайтовладельцы?
Товарищ, какую новость вы потеряли? Поможем найти. А поиск есть - ищите его на главной странице слева, над тематическим рубрикатором
Про плавающий курс рубля, на котрый не надо обращать внимания
Архив -это поиск?А такая рамочка с лупой , такую нельзя?Одно хорошо, почти не банят.
Закрыт открытый порн Владивосток, там нехорошо и мне туды не надо. Идут группы китов по центру и задыхаются от дыма, спотыкаясь на глубоких неровностях говнограда.