Приморские легионеры готовили на Сахалине "золотые парашюты"

Министерство финансов и правоохранительные органы Сахалинской области проверяют работу бывшего руководителя профессионального спортивного клуба (ПСК) «Сахалин» Павла Губенко. В 2015-м и 2016 годах, занимая эту должность, выходец из Приморья допустил десятки нарушений. Об этом накануне сообщил портал Astv.ru со ссылкой на пресс-службу клуба. В скандале замешаны и другие бывшие спортивные функционеры Приморского края.

В профессиональном спортивном клубе «Сахалин», объединяющем команды по баскетболу, волейболу, хоккею и футболу, выявлены 100-миллионные нарушения финансовой отчётности. По результатам проверки силовиков стало известно: бывший начальник ПСК Павел Губенко совмещал должность спортивного директора команды по волейболу без официального соглашения с работодателем. Нарушения тянут больше чем на 4 миллиона рублей. Кроме того, бывший шеф клуба начислял сам себе премии – и тоже с нарушениями. Сумма подъёмных превысила 3,5 миллиона рублей. Одновременно, по данным правоохранительных органов, менеджмент «Сахалина» не смог отчитаться за учебно-тренировочные сборы, а это больше 6 миллионов рублей.





Павел Губенко

Сахалинские СМИ отмечают, что во всей этой схеме не последнюю роль играл ещё один выходец из Владивостока – экс-руководитель клуба «Спартак-Приморье» Эдуард Сандлер. Должность президента клуба «Сахалин», согласно последним сообщениям клубной пресс-службы, – «плод воображения самого Сандлера». «По бумагам» он всего лишь руководил баскетбольной командой и получал ежемесячное жалованье от 1 до 3 миллионов рублей. Несмотря на то, что Сандлер действительно принимал многие решения по затратам, ответственность за финансовые нарушения понесёт его товарищ Павел Губенко – именно он подписывал сомнительные документы.





Эдуард Сандлер

В официальном сообщении клуба «Сахалин» отмечается, что «команда эффективных менеджеров во главе с Сандлером», собранная в Приморье, обезопасила себя и с документальной точки зрения. Почти во всех своих трудовых договорах приморский «легион» предусмотрел так называемые золотые парашюты. Из бюджета Сахалинской области они получали выходное пособие при увольнении по инициативе клуба или по соглашению сторон в размерах от 5 до 10 миллионов рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы островного региона ведут следствие.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в сентябре прошлого года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила без изменений приговор первой инстанции по уголовному делу бывшего руководителя баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера. В данный момент функционер отбывает в колонии двухлетний срок по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере».



