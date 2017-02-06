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Хабаровские каюры взяли максимум медалей в пасьюте "Амурской метели": РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровские каюры взяли максимум медалей в пасьюте "Амурской метели"

Хабаровские каюры взяли максимум медалей в пасьюте "Амурской метели"
Места на пьедестале почёта у них отняли спортсмены из Приморья и с Сахалина
сегодня, 13:35
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске завершился чемпионат края по снежным видам ездового спорта «Амурская метель», который проходил на льду Амурской протоки рядом с туристическим комплексом «Заимка». Результаты двухдневных соревнований лыжников и каюров сложились так, что в шести дисциплинах одна высшая награда досталась представителям Сахалина (в скиджоринге среди мужчин золото взял Андрей Лукин), а ещё одна — гостям из Приморья (в нарта-спринте у юниоров самую высокую ступень пьедестала занял Никита Бабенко). Остальные первые места завоевали местные участники, причём все они — представители одного и того же центра ездового спорта «Тандем».


 

 

 

Вместе с хабаровскими судьями оценивать участников «Метели» и ездовые качества собак приехали главный судья Дмитрий Архипов с Сахалина и его заместитель Максим Клейнос из Владивостока, а также судья Российской кинологической федерации Елена Лобанова из Санкт-Петербурга. До этого она уже работала на чемпионате края по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Драйленд-ДВ». По её мнению, спортсменам ещё есть, к чему стремиться во взаимодействии со своими четвероногими помощниками.


 

 

 

«Мне очень понравилась организация соревнований в Хабаровске, нравится энтузиазм участников. Собаки, в общем, неплохие и показывают нормальные результаты. Но у местных участников есть распространённая ошибка, которая часто проскальзывает. Многие считают, что, если собака родилась с определённым предназначением и определёнными качествами, то, значит, она должна уметь всё делать хорошо — просто потому, что она должна. А рабочие качества надо развивать. Люди тоже рождаются с умением читать, писать и говорить, но только, если это не развивать, то будет от человека мало толку. Здесь — то же самое, но потенциал у всех хороший», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Елена Лобанова.


 

Как писало агентство, первый день чемпионата расставил силы участников перед главным испытанием — гонкой преследования. Для этого организаторам пришлось иначе разграничить стартовые ворота. Каюрам снова повезло с погодой: как и днём ранее, было безветренно, а температура колебалась вокруг отметки в −15 С°. Многие спортсмены в разговорах вспоминали прошлогоднюю «Метель», когда оба дня соревнований сопровождал крепкий 20-градусный мороз, усиленный ветром по долине протоки. Не меньше радовались нынешним погодным условиям судьи-наблюдатели, которым по несколько часов пришлось простоять на одних и тех же местах.


 

 

 

В скиджоринге у женщин на 5-километровой дистанции больших сюрпризов не произошло. Победу с 4-минутным отрывом от соперников завоевала Наталья Наумова. За спиной у 46-летней ориентировщицы и ветерана-лыжницы всего два года участия в соревнованиях по ездовому спорту. Однако и на прошлой «Амурской метели» золото досталось ей. Вот и в этот раз вместе с курцхааром Радой она справилась с заданием за 14 минут и 51,7 секунды.


 

 

 

Первыми на 10-километровую трассу, пролегающую по Амурской протоке и дальше вокруг островов по протоке Гольдинской и обратно, отправились самые мощные упряжки — «шестёрки». По результатам предыдущего дня право открыть эту гонку досталось Кириллу Филитову. За ним чуть больше, чем через минуту стартовал Евгений Бирюков, который вместе с сибирскими хаски Энджил, Брюсом, Жориком, Шэдоу, Яном и Никой сумел вырваться вперёд. После неудач, которые постигли спортсмена на городском чемпионате и в прошлом году, он решил подготовиться и выложиться по полной.


 
 

 

«В этот раз вышло так, что оказались очень сильные соперники в борьбе за первое место. Каждому из них я прежде уже проигрывал, поэтому груз ответственности был большой. К тому же всё проходило в новом формате. Гонку преследования сейчас у нас все обсуждают. Конечно, для зрелищности и популяризации ездового спорта нужна именно гонка преследования, потому что такой формат именно показывает весь эффект борьбы. При одиночном старте упряжек редко, когда увидишь такой накал страстей», — рассказал Евгений Бирюков.


 

 

 

 

Из-за гонки преследования нервничали не только спортсмены, но и сами собаки: при обгоне соперников они то и дело огрызались друг на друга, впереди идущие давали отпор. В результате каюрам приходилось терять секунды на растаскивание драчунов, выстраивание их заново в упряжке и возвращение в гоночный темп.


 

 

 

В старте упряжек из четырёх собак бессменный организатор «Амурской метели» Елена Домницкая разделила победу с Александром Школьниковым. В первый день она отыграла у преследователей почти минуту, однако на пасьюте финишировала секунда в секунду вместе с Александром, который изначально вышел на старт лишь третьим, но удачно сократил отставание.

 

 

 

Больше всего соперников собралось на 5-километровые заезды упряжек из двух собак. Из 26 спортсменов первым на трассу вылетел Станислав Маев. Каюр накануне сделал себе хороший временной задел — больше чем в минуту до старта ближайшего соперника. В этот раз он едва не растерял всё преимущество, но сохранил лидирующую позицию.


 

 

 

«Гонка второго дня прошла напряжённей, чем в первый, несмотря на отрыв от ближайшего преследователя в минуту с небольшим. Дали хороший старт, без происшествий прошли место, где накануне я сломал полоз нарты, и пошли дальше. На мгновение ёкнуло в сердце, когда Бон-Бон решил «присесть» прямо на трассе, и вдобавок собаки запутались там же. Но справились и с этим, и оставшуюся половину трассы прошли на одном дыхании. Самое главное было сохранить хладнокровие», — поделился Станислав Маев.


 

 

 

Всего в нынешней «Амурской метели» поучаствовали больше 80 спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также с Сахалина, из Приморья, Амурской области и ЕАО.


 
 

 

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Протокол результатов второго дня «Амурской метели-2017».


 
 
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