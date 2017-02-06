Больше всего дальневосточников от работы отвлекают проблемы и болтовня

Эксперты провели опрос жителей Дальнего Востока и выяснили, что чаще всего отвлекает их от работы. Оказалось, что 38 процентов сотрудников компаний прекращают выполнять свои трудовые обязанности, чтобы решить внезапно возникшие вопросы или проблемы, которые требуют срочного реагирования.

Также отвлекающим фактором, по данным службы исследований Head Hunter, оказался шум от коллег: неформальные разговоры и болтовня. От работы способны отвлечь не только личные проблемы, но и социальные сети, а также погода за окном. Ещё 38 процентов опрошенных признались, что их ничего не отвлекает. Больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлечься от работы, другие заявили, что продуктивнее смогли бы работать вне офиса, на удалённой основе. Почти 40 процентов опрошенных не отказались бы от отдельного кабинета, чтобы выполнять больше работы.

Также эксперты выяснили, из-за чего у дальневосточников пропадает желание работать. Больше всего на это влияет несогласованность действий между подразделениями и сотрудниками компании — 59 процентов. Другие отметили, что у них опускаются руки из-за низкой заработной платы. Каждого второго демотивирует отсутствие похвалы и поощрений за хорошую работу. Чуть меньшее количество опрошенных пожаловались, что им мешает руководитель. Лишь пять процентов респондентов указали, что их мотивации ничего не мешает.