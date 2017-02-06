Хабаровские бойцы сразятся за путёвки на турнир Road FC

Хабаровские бойцы примут участие в Кубке Ил Дархана по MMA, который пройдёт 25 февраля в Якутске. В его рамках состоятся четыре схватки с участием спортсменов из дальневосточной столицы. Эльнур Агаев сразится с учеником Александра Шлеменко — Павлом Гордеевым из Омска, а Герман Берёзкин выйдет в октагон против другого омича — Евгения Лахина, успевшего проявить себя в M1 и Fight Nights. Победитель этой четвёрки получит путёвку на турнир в Корею.

«Промоушен Road FC проводит большой мировой турнир с призом в миллион долларов. Учитывая добрые отношения с этой организацией, мы забрали российский этап на себя. Поэтому четвёрка этих бойцов поборется за выход в следующий тур, который пройдёт весной этого года в Корее», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

В одном из главных боёв вечера также выступит известный хабаровский файтер Евгений Bad Boy Рязанов. Противостоять ему будет звезда MMA Якутии Дьулустан Акимов. Несмотря на то, что он показывает хорошие результаты в клетке, «плохиш» из дальневосточной столицы серьёзным соперником его не считает и уже скорректировал программу подготовки к бою.

«Соперник — универсал, поэтому мы совершенствуем мою технику боя. Он умеет работать как в стойке, так и в партере. Но обычно со мной все начинают пытаться показать мне что-то в стойке, потом получают по голове и пытаются увести в борьбу. Но уровень грэпплинга, особенно после сборов в Америке, у меня очень сильно вырос. Об этом знают соперники и, как раньше, бороться не лезут», — рассказал Евгений Рязанов.

Ещё один боец Дальневосточной федерации современного панкратиона, хорошо знакомый хабаровским поклонникам MMA Григорий Попов, выступит в главном бою вечера. Противостоять спортсмену, представляющему Якутию, будет чемпион Кореи по MMA. В предстоящем поединке противники сразятся за пояс чемпиона Азии по современному панкратиону.

Присутствовать на турнире и награждать победителей будет глава Республики Якутия Егор Борисов. Главным судьёй Кубка станет Вячеслав Магилат.