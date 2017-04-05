В порту Ванино застряли важные грузы для Сахалина

В морском порту Ванино в Хабаровском крае скопилось около 300 вагонов с различными грузами для Сахалинской области. Вовремя доставить продукты и топливо на остров не могут из-за ремонта парома «Сахалин-10». Два других судна не справляются с такими нагрузками.

Ожидается, что в середине апреля ремонт парома завершится, он вернётся на переправу, и проблема с поставками грузов на остров начнёт постепенно разрешаться. Однако, по мнению местных властей, эта ситуация в очередной раз указала на зависимость области от внешних поставок продовольствия.

«Ежемесячно в регион через паромную переправу Ванино — Холмск поступает 30 тысяч тонн продуктов питания и ещё полторы-две тысячи тонн — через порт Корсакова. В общей сложности из континентальной части страны на Сахалин и Курилы доставляется до 70 процентов всего объёма продовольствия. Это 41,3 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, 70,2 тысячи тонн молока в натуральном и переработанном виде, 24 тысячи тонн картофеля и овощей», — рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, ситуация с ограничением поставок на островной регион не нова, поэтому опытные оптовики корректируют доставку товаров с учётом возможных сбоев на паромной переправе. На складах создали необходимые запасы продовольствия.