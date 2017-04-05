Из Хабаровска спасатели выехали тушить пожары в Амурскую область

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня утром, 5 апреля, направились в Амурскую область. В соседнем регионе они займутся защитой населённых пунктов от природных пожаров.





В составе рабочей группы, которая будет бороться с возгораниями — 40 человек. Отряд укомплектован необходимым снаряжением: ранцевыми огнетушителями, шансовым инструментом, бензопилами. Задача, которую должны выполнить спасатели — окарауливание и ряд других мероприятий по защите населённых пунктов от возможных возгораний.





По информации пресс-службы ДВРПСО МЧС, вчера три группы спасателей Амурского филиала силового ведомства отправились из Благовещенска с необходимым оборудованием и снаряжением в Зейский, Сковородинский и Магдагачинский районы области. На территории Приамурья сохраняется высокий температурный фон и ветреная погода. Палы зарегистрированы в нескольких районах. Усилия всех служб направлены на защиту населённых пунктов от природных пожаров. В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории области с 3 апреля подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности.





Мониторингом пожароопасной обстановки, а также координацией сил и технических средств занимается оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области. В её составе — специалисты по работе с беспилотными летательными аппаратами. С помощью беспилотников проводят обследование местности, оценивают обстановку и ищут очаги пожаров.





РИА «Восток-Медиа» писало, что в начале этой недели пожароопасный сезон официально открыли в Хабаровском крае. Только за выходные спасатели выезжали 48 раз на тушение пожаров, связанных с возгоранием травы и мусора. Специалисты главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с помощью космического мониторинга за минувшие выходные зафиксировали 49 термических точек по всему региону. Преимущественно очаги возгорания располагались вне населённых пунктов, а основной причиной стал контролируемый пал сухой растительности — траву отжигали под присмотром спасателей и сотрудников регионального управления лесами. Географически термические аномалии располагались в основном в южных и центральных районах края — в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо.