Для военных Дальнего Востока устроили масштабную проверку

Солдаты проведут учебные стрельбы, а также сдадут нормативы по технической и физической подготовке

Масштабная контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Рабочие группы оценят подготовку и состояние техники, а также солдат, которым предстоит сдавать нормативы по специальной и физической подготовке.

В управлении военного округа уже сформировали более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять несение боевого дежурства и оперативную подготовку, обеспечение вооружением и военной техникой, уровень материально-технического оснащения, а также морально-психологическое состояние личного состава.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, военнослужащим предстоит провести учебные стрельбы, сдать нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Контрольные занятия пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск в Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в январе в рамках масштабной проверки боевой готовности войск округа по тревоге подняли личный состав соединения, дислоцированного в краевой столице. Также в начале года прошли учения для танкистов и пехоты Восточного военного округа. Солдаты совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона. Там состоялись боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.