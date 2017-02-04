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Первый день "Амурской метели" стал расстановкой сил перед пасьютом: РИА "Восток-Медиа"
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Первый день "Амурской метели" стал расстановкой сил перед пасьютом

Первый день "Амурской метели" стал расстановкой сил перед пасьютом
К гонке преследования оказались допущены не все дальневосточные каюры
вчера, 23:30
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

По итогам первого дня чемпионата по снежным дисциплинам ездового спорта «Амурская метель» определилась расстановка сил спортсменов для решающего этапа — гонки преследования. Соревнования начались в субботу, 4 февраля, на льду Амурской протоки рядом с туристическим комплексом «Заимка». Поскольку состязания являются открытыми, потягаться с хабаровскими каюрами приехали гости из Сахалина, Приморья, Приамурья и ЕАО.


 

 

 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этот раз организаторы «Метели» впервые решили провести её в формате гонки преследования или, другими словами, пасьют. Стартовый этап для спортсменов оказался «традиционным»: после жеребьёвки они получали порядковые номера, в соответствии с которыми выходили на старт с интервалом в минуту.


 

 

 

 

В зависимости от количества собак в упряжке и дисциплины ездового спорта лыжникам и каюрам предстояло преодолеть трассу длиной в 5 либо 10 километров. Единственным отличием от давно знакомого спортсменам формата состязаний было то, что от показанного ими времени на первом этапе зависит время старта во втором.


 

 

 

 

«Все пришли на финиш с разным временем — с этой разницей во времени спортсменам предстоит стартовать. Кто-то отстаёт от лидера на 5 секунд, кто-то на минуту, кто-то на полторы и так далее. Для каюров это в новинку, такого раньше у нас не было. Поэтому сегодня для них всё было, можно сказать, в штатном режиме, а вот завтрашний день покажет, кто на что способен и к чему готовился», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» каюр и координатор «Амурской метели» Станислав Маев.


 

 

 

 

Первый день «Метели» оказался благоприятным для каюров и их питомцев по погодным условиям: отсутствовали ветер и лютый мороз, как в прошлом году. Не было и аномального тепла, при котором собаки «перегреваются». При этом до последних недель перед гонками у организаторов было опасение, что трассу вовсе не удастся подготовить: в городе долго не было снега, и Амурская протока была «голой». Однако всё сложилось благополучно, ни у кого из спортсменов нареканий по её состоянию не возникло.


 

 

 

 

Первыми призёрами «Амурской метели» стали дети. Они по традиции выступали вне зачёта, но, тем не менее, показали спортивный рост и не остались без наград. Молодые каюры в этот день смогли также помериться силами, подтвердив квалификацию ездовых собак.


 

 

 

 

Не обошлось на трассе без инцидентов: порой собаки не слушались погонщика, сходили с трассы или в пылу азарта цапались друг с другом. Всё это стоило драгоценного финишного времени. Трёх участников судьям пришлось дисквалифицировать из-за допущенных нарушений правил ездового спорта.


 

 

 

 

В расстановке сил участников «Амурской метели» больше всего сюрпризов оказалось у каюров, состязавшихся в нарта-спринте на различные дистанции. Так, среди погонщиков самых мощных и скоростных упряжек — «шестёрок» — стартовавший четвёртым Евгений Бирюков оказался вторым, а Александра Мартынова, вышедшая на трассу третьей, «провалилась» на последнюю, шестую позицию.


 

 
 

 

Среди упряжек из четырёх собак на три ступени вверх поднялась в результате Елена Домницкая. В пасьюте следующая участница Галина Власова отстаёт от неё почти на минуту, а вот ей «дышат в спину» сразу трое соперников, которых разделяют секунды.


 

 

 

 

Наиболее популярной стала дисциплина нарта-спринт для упряжек из двух собак — соперничать в ней на старт вышли 25 каюров. Именно среди них разыгралась самая жёсткая борьба на трассе за лидерство перед вторым этапом. Удача улыбнулась Станиславу Маеву. Он стартовал в этой дисциплине 17-м и вместе с доберманом Бэйном и ездовым метисом Бон-Боном преодолел 5-километровую трассу за 14 минут и 50,77 секунды. При этом от преследователей во втором этапе у него будет фора больше, чем в минуту.


 

 

 

 

Гонка преследования начнётся на льду Амурской протоки в воскресенье, 5 февраля, в 11 часов. Все соперники будут состязаться в тех же дисциплинах. Также у зрителей будет возможность самим примерить роль каюра и попробовать управлять упряжкой из двух собак на дистанции в 200 метров.


 

 

 

 

Больше 100 фото смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в ВК.

 

Протокол результатов первого дня «Амурской метели-2017».

Скиджоринг, мужчины. Дистанция 5 километров


 

Скиджоринг, женщины. Дистанция 5 километров


 

Нарта-спринт, упряжка 6 собак. Дистанция 10 километров


 

Нарта-спринт, упряжка 4 собаки. Дистанция 10 километров


 

Нарта-спринт, упряжка 2 собаки. Дистанция 5 километров


 

Нарта-спринт, упряжка 2 собаки. Дистанция 5 километров. Юниоры


 

Детские старты. Возраст от 5 до 7 лет


 

Детские старты. Возраст от 8 до 11 лет


 
 
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