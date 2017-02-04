Космодром Восточный хотят открыть для иностранцев

Первый гражданский космодром России в ближайшем будущем может стать местом визитов иностранных делегаций. Роскосмос сейчас прорабатывает возможность проведения коммерческих запусков с Восточного.

О планах корпорации на будущее космодрома уже сообщила пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ» — генерального подрядчика строительства на Восточном.

«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами (КА) и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки; прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе. В рамках реализации этой стратегии Восточный будут посещать иностранные делегации», — говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «ЦЭНКИ» — КС «Восточный».

РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» ранее писало, что первая ракета со спутниками «Аист», «Ломоносов» и совсем крошечным аппаратом SamSat-218 стартовала с космодрома Восточный 28 апреля прошлого года в 11:01 по местному времени. После неудачной первой попытки днём ранее госкомиссия по лётным испытаниям средств выведения приняла решение ещё раз осуществить запуск ракеты. Как уже сообщало агентство, за стартом лично проследил президент Владимир Путин, который прибыл на космодром. Восточный считается детищем нынешнего российского лидера. Именно Путин в 2007 году подписал указ о создании первого в России космодрома гражданского назначения на месте ликвидированного военного космодрома Свободный.

После того, как специалисты досконально проанализируют ход первого старта с Восточного, ракеты типа «Союз» будут взлетать с дальневосточного космодрома регулярно. В качестве топлива они используют исключительно экологически безвредные керосин и кислород. Такими же безопасными станут старты ракет более тяжёлого класса «Ангара». Они смогут выводить на орбиту пилотируемые аппараты. Люди смогут отправиться с Восточного в космос в следующем десятилетии, когда завершится строительство второй очереди космодрома.