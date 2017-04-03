Дальнему Востоку угрожает птичий грипп

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Первым от опасного вируса может пострадать Приморский край
|Фото: pixabay.com
Опасный для жизни человека вирус гриппа птиц движется в сторону Дальнего Востока России. В Юго-Восточной Азии уже есть первые случаи гибели людей, вероятность заноса болезни в другие государства высока.
«Прежде всего, мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края. Затем он поднимется по этому миграционному пути через территорию Хабаровского края, через Магадан и дальше на Камчатку и Чукотку», — рассказал заместитель главы Россельхознадзора России Николай Власов.
Как сообщает РИА Новости, позже Роспотребнадзор опроверг информацию об угрозе вспышки опасного для человека птичьего гриппа на Дальнем Востоке. В ведомстве призвали представителей ветеринарных надзорных органов отказаться от комментариев по тематике, не входящей в круг их профессиональных компетенций.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание, что заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — заявила пресс-служба ведомства.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что предупреждение об опасности распространения в России птичьего гриппа появилось в конце ноября прошлого года. Тогда эпизоотический штамм вируса изменился. До 2014 года наблюдался в основном подтип Н5N1, в то время как сейчас распространяется новый — Н5N8. Птицеводческим предприятиям рекомендовали усилить биологическую защиту промышленно выращиваемых птиц. В декабре специалисты краевого управления Россельхознадзора усилили контроль за состоянием домашней птицы, начали работу с владельцами личных подсобных хозяйств.
Почему Москве не угрожает птичий грипп?
Потому, что это Москва (!) Кроме того, ПТИЧИЙ ГРИПП заносится в циклоны спец. службами альянса НАТО в районе Турции. Так, как в ЭТО время года циклоны проходят с ЗАПАДА НА ВОСТОК, стало быть облака с вирусами (биологическим оружием) проходят через Китай, Монголию, 2 Кореи. На этой траектории находится и Приморский край, а воздушные массы с этих циклонов цепляют ещё Хабаровский край, Амурскую область, часть Забайкалья, Сахалин. . . ну а там, может крутануть и до Магадана, Якутии, Камчатки.