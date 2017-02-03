Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС

В ходе реформирования структуры подразделений российского министерства по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке их новый руководитель, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко намерен внедрить в новых вверенных ему регионах несколько технологий, которые помогут обезопасить жизнь людей. Все они, по словам чиновника, успешно зарекомендовали себя.

Наработанными в Сибири идеями Сергей Диденко поделился сегодня, 3 февраля, с хабаровскими журналистами. Нововведения будут, в частности, направлены на укрепление социальной защищённости людей, особенно многодетных семей, семей с инвалидами, престарелыми. С предложениями спасатели обратятся для начала к представителям муниципалитетов — с тем, чтобы те за свой счёт обеспечили противопожарную защиту нуждающимся.

«Для примера, в каждом субъекте есть программа, по которой покупают различные противопожарные средства: автомобили, пожарно-техническое вооружение и так далее. Допустим, автомобиль стоит 4-5 миллионов рублей. Есть в субъекте, к примеру, 400 пожарных автомобилей. А какая разница, будет их 400 или 401? А на эту разницу, на эти 4-5 миллионов рублей можно купить одну тысячу высокотехнологичных современных датчиков с GSM-модулем, который ставится в дом той же многодетной семье, в дом престарелых. И этот датчик даёт шанс на спасение, он не просто пищит, а передаёт сигнал наружу, отправляет SMS родственникам или в диспетчерскую службу», — поделился Сергей Диденко.

Также в качестве предложения есть идея помочь наладить связь между удалёнными населёнными пунктами, теми, где есть проблемы со связью, и районными центрами путём установки коротковолновых передатчиков.

Всего, по словам Сергея Диденко, у него в арсенале есть около десятка свежих идей, которыми он намерен в первую очередь поделиться с главами регионов. Он уверен, что те по достоинству их оценят, зная экономическую разницу между затратами на предупреждение чрезвычайных ситуаций и на их ликвидацию. В ближайшее время глава Сибирского регионального центра МЧС России планирует встретиться с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко и камчатским главой Владимиром Илюхиным. Из-за временных ограничений в нынешний приезд в Хабаровск Диденко не смог встретиться с Вячеславом Шпортом — встреча с губернатором Хабаровского края состоится в 20-х числах февраля. За ней по плану — визиты в Якутию и Амурскую область, и далее по остальным регионам Дальнего Востока.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в столицу федерального округа Сергей Диденко сегодня прибыл для того, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ.