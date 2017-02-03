В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек

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Сотрудников реагирующих подразделений эта участь не коснётся
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Хабаровск сегодня, 3 февраля, прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», об очередном этапе реформирования структур министерства стало известно накануне. При этом президент страны Владимир Путин в тот же день своим указом освободил от должности начальника Дальневосточного РЦ Александра Соловьёва и его первого заместителя Олега Волынкина.
«Современные социально-экономические условия требуют того, чтобы мы максимально начинали думать об эффективности выполняемых нами функций, об эффективности применяемых нами средств, в том числе, направленных на содержание людей, на закупку техники, на методику проведения спасательных операций и так далее. Всё это в итоге должно, конечно же, приводить к более качественной работе по оказанию помощи людям — это наша самая главная цель. С этой целью руководством страны и министерством были приняты решения о том, чтобы прийти потихонечку к уменьшению и сокращению должностей, которые обеспечивают работу, которые входят в органы управления, и к увеличению количества реагирующих подразделений», — рассказал на встрече с журналистами Сергей Диденко.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он уточнил, что уведомления о сокращении получат только представители управления Дальневосточного регионального центра МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях ДВРЦ — всего 329 человек. На сотрудниках реагирующих подразделений ведомства ликвидация никак не скажется. Останутся нетронутыми и главные региональные управления МЧС.
«То, что находилось в подчинении Дальневосточного регионального центра, а именно: Авиационно-спасательный центр, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд со всеми его филиалами, оба спасательных центра — в Хабаровске и на Камчатке — они все остаются в полном составе на своих местах. Просто с 1 февраля они переподчинены Сибирскому региональному центру», — поделился Сергей Диденко.
При этом, по его словам, некоторые сокращённые сотрудники ДВРЦ найдут себе места в структуре региональных управлений на Дальнем Востоке или в других округах, кому-то помогут с трудоустройством при содействии органов местного самоуправления.
Дальний Восток - это 1/3 всей территории России, а вместе с Сибирью 2/3 России. Возникает вопрос улучшиться ли управление процессами реагирования органами МЧС на такой огромной территорией, если количество людей обеспечивающий этот процесс станет в половину меньше)) И второй вопрос, на который не ответили в новости: на сколько сотрудников и вкакие регионах увеличиться реагирующие подразделения ведомства?
А по-моему всё правильно. А то начинается вечно: начальник звонит начальнику, чтобы тот позвонил начальнику, чтобы тот спросил замначальника начальника, какой стороной штаны одевать.
Было бы правильно - переподчинить всё напрямую Москве. А сейчас промежуточное звено управления перенесли из одного города (Хабаровск) в другой (Красноярск).
Не очень правильно — в Москву. Попробуй разбуди человека с разницей в 7 часов. А тут всего лишь в три. Ранний подъём у кого-то в случае чего просто будет.
беспредел! и стыдоба!нашли на ком экономить и сокращать! деньги на новые должности для сердюкова с подружкой высвобождают?так им этого мало будет. . .
24 года работал рц. А тут оказывается не нужен он был. 329 человек же не люди. Они же не реагирующие. . . . . полный бред
Лично прорабатал в ГИМС 5 лет и не по наслышке знаю сколько бумажек надо в день написать в ответ на одну бумажку "свыше", а потом мою бумажку перешлют пять раз ещё в день только "шапку" свою подставят, из нижестоящего подразделение в вышестоящее, и для этого надо целую управу содержать?И вся хренотень из Москвы идёт.
Сокращена патрульная группа ГИМС, вот Вам и увеличение количества реагирующих подразделений
Уже был подобный случай. . за несколько дней уже приказ знали и многих спецов спасателей махом уволил. . чтоб этим тунеядцам бумажным места освободить! Это в Хабаровске. . . Так что правильно их метлой