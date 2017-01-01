Серёге Питерскому осталось жить один день

Сергей Щеулин, известный пользователям Рунета как путешественник Серёга Питерский, отпраздновал Новый год в селе Агзу Тернейского района в Приморье. Там он посетил баню, а также изменил причёску. Теперь у бродяги стильная стрижка. Впрочем, щеголять в новом облике ему осталось недолго — по собственному предсказанию, уже завтра, 2 января, Серёга должен умереть.

Новости о Питерском и пара снимков появились в аккаунте Instagram, посвящённом приключениям пешего путешественника. Подписчики радуются, что Щеулин жив, поздравляют его с Новым годом, а также вспоминают недавние слухи.

«А была обьява,что Серёгу нашли мертвым,я рада,что это оказалось не правдой,не от мира сего паренек», — озвучил в комментариях к одному из фото пользователь grantatana (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», данные о том, что Сергей Щеулин найден мёртвым в Тернейском районе, распространяли в популярных автомобильных сообществах. Неизвестные утверждали, что Питерский сидел замёрзший с открытыми глазами на пне. Это сообщение не на шутку встревожило местных жителей, уже более полугода следящих за путешествием парня из Санкт-Петербурга.

Однако на его страничке в «Одноклассниках» утверждается обратное — «Только что поступила свежая информация о Серёге. Жив, здоров. Вернулся от дорожников на ЛЗУ-1 (Самаргинском лесозаготовительном участке-1). Точное место — верховье реки Дагды».

После того, как в интернет-сообществах началось бурное обсуждение возможной смерти бродяги, в Сети наконец появились свежие снимки парня, сделанные с хабаровскими дорожниками: «С Серёгой всё хорошо».

Щеулин вышел из Петербурга полтора года назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень считает, что жить ему осталось и так мало: он объявил, что умрёт 2 января 2017 года. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района.

В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово.