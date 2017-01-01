Серёге Питерскому осталось жить один день

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Путешественник дошёл до Агзу, постригся и сходил в баню
|Фото: Instagram-аккаунт "О Серёге Питерском"
Сергей Щеулин, известный пользователям Рунета как путешественник Серёга Питерский, отпраздновал Новый год в селе Агзу Тернейского района в Приморье. Там он посетил баню, а также изменил причёску. Теперь у бродяги стильная стрижка. Впрочем, щеголять в новом облике ему осталось недолго — по собственному предсказанию, уже завтра, 2 января, Серёга должен умереть.
Новости о Питерском и пара снимков появились в аккаунте Instagram, посвящённом приключениям пешего путешественника. Подписчики радуются, что Щеулин жив, поздравляют его с Новым годом, а также вспоминают недавние слухи.
«А была обьява,что Серёгу нашли мертвым,я рада,что это оказалось не правдой,не от мира сего паренек», — озвучил в комментариях к одному из фото пользователь grantatana (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», данные о том, что Сергей Щеулин найден мёртвым в Тернейском районе, распространяли в популярных автомобильных сообществах. Неизвестные утверждали, что Питерский сидел замёрзший с открытыми глазами на пне. Это сообщение не на шутку встревожило местных жителей, уже более полугода следящих за путешествием парня из Санкт-Петербурга.
Однако на его страничке в «Одноклассниках» утверждается обратное — «Только что поступила свежая информация о Серёге. Жив, здоров. Вернулся от дорожников на ЛЗУ-1 (Самаргинском лесозаготовительном участке-1). Точное место — верховье реки Дагды».
После того, как в интернет-сообществах началось бурное обсуждение возможной смерти бродяги, в Сети наконец появились свежие снимки парня, сделанные с хабаровскими дорожниками: «С Серёгой всё хорошо».
Щеулин вышел из Петербурга полтора года назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень считает, что жить ему осталось и так мало: он объявил, что умрёт 2 января 2017 года. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района.
В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово.
Пацан сказал. . . Все правильно , помылся, постригся , одел чистую рубаху. Для полноты ритуала нужно бы бабу на посошок, остограмиться, да вперед, до бога. А можа отложишь, а?В выборах поучаствуешь, счастливая жизнь с изобилием на подступе, вот-вот грянет, дв гектар возьмешь, картохой засадишь, а?
И придётся ему этот гектар за собой таскать по стране?))
Живи, Серёга!))) Тут, конечно, непросто, но интересно.
Надо всем бомжам и тунеядцам по стране бродить! Накормят напоят помоют еще и все знать будут бомжа по имени!
Слух прошел среди народа. Что Серега дразнит бога. Не дразни его дурак. Ведь и так в стране бардак. Ты прошел Урал Сибирь. Сплавал и на Русский. Николаев тот любил. Славный остров Сахалин. Доберешься до Камчатки. Не забудь ты про перчатки. В Паратунке искупайся. Снова в Питер возвращайся.
Ну, обновляйте информацию, не томите!Уже 3-е, конец света переносится?
не надо завидовать, обсуждать его поведение, а просто задуматься-сможешь ли ты сам это сделать?