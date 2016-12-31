Илья Митькин: год Огненного Петуха принесёт нам прорыв

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал», политтехнолог Илья Спокойнов (Митькин) сегодня в соцсети Instagram выступил с видео-поздравлением в адрес приморцев. Примечательно, что запись проводилась у стен Кремля в Москве, сообщает РИА «Восток-Медиа». Главный хоккейный человек Приморья сказал следующее:

«Год уходящей Обезьяны корчил нам рожицы, не переставая, принося как сюрпризы, так и испытания. Но мы с вами с гордостью всё преодолели, потому что «Адмирал» —это большая дружная семья. Мы с вами — огромная сила, и точно можем себя считать лидерами дальневосточного хоккея. Мы это доказали. Год Огненного Петуха однозначно принесёт нам огненный прорыв. Это ещё и предолимпийский год, наш с вами звёздный час. Мы должны принять олимпийскую сборную России. И кому, как не нам, должно достаться проведение следующего матча звёзд КХЛ. Дорогие друзья! Хочу пожелать всем, в том числе и себе, самого главного — здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья. Счастья, улыбок, любви. С Новым годом!».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по информации источников агентства, Илья Спокойнов (Митькин) попал в реанимацию одной из столичных клиник после задержания во Владивостоке его супруги и товарища.



