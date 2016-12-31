Единороссы Приморья провели конкурс на лучшее новогоднее украшение

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Игрушки, изготовленные руками ребят, теперь красуются на новогодних ёлках
|Фото: "Единая Россия"
Местное отделение партии «Единая Россия» в Надеждинском муниципальном районе Приморья совместно с управлением образования организовало конкурс среди образовательных учреждений на изготовление новогодней игрушки. В конкурсе приняли участие малыши детских садов и ученики средних общеобразовательных школ. Инициатором мероприятия выступил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Бондарчук.
Дети сами мастерили игрушки – всего было изготовлено 60 изделий. Жюри, в состав которого вошли представители местного политсовета, определило победителей в 4 номинациях: младшая группа детского сада, старшая группа детского сада, ученики с 1-го по 6-й класс и старшеклассники. 29 декабря состоялось награждение 12 победителей конкурса. Все они получили грамоты и праздничные подарки от партийцев. А игрушки, изготовленные руками ребят, партийцы отправили на новогодние ёлки.