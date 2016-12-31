Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 05 января 2017 года, 15:36
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
Регионы:


Популярное
вчера, 18:02
В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 15:55
Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду

Обсуждаемое
вчера, 15:55
3

Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 18:02
2

В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
2

Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 317



Система Orphus

Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти

Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти
Американская установка по очистке опасных стоков не решает проблему японской АЭС
31 декабря 2016, 13:18
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: incabrasil.org.br

За пять с лишним лет, прошедших с аварии на японской АЭС «Фукусима-1», объём хранящихся на станции жидких радиоактивных отходов (ЖРО) вырос в несколько раз. Действующая сегодня на АЭС американская установка не решает проблему, считает директор Института химии ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.

Очисткой стоков аварийной японской АЭС занимается американская фирма Kurion. Однако применяемые её специалистами технологии не в состоянии понизить содержание всех радионуклидов до допустимого уровня. Из-за этого объём хранимых на «Фукусиме» ЖРО неуклонно возрастает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По оценке Валентина Сергиенко, если в середине 2011 года объём ЖРО на «Фукусиме» составлял порядка 150 тысяч тонн, то по прошествии пяти лет эта цифра выросла вчетверо – до 600 тысяч тонн.

Активность растворов существенно снижена, однако их всё равно нельзя сбрасывать в море из-за повышенного содержания стронция-90 и некоторых других радионуклидов. На атомной станции также копятся вторичные твёрдые радиоактивные отходы – отработанные сорбенты (уже порядка 100 тысяч тонн). Хотя они сравнительно низкоактивны, утилизировать их наравне с обычными промышленными отходами нельзя.

Созданные учёными Института химии ДВО РАН сорбенты, успешно применяющиеся предприятием ДальРАО для переработки радиоактивных отходов Тихоокеанского флота, смогли бы решить проблемы «Фукусимы». Однако пока договориться с Японией так и не удалось.

«Испытания, которые мы проводили в научных центрах Японии, Германии и Франции, дали положительные результаты. Но, к сожалению, всё решают политика и деньги», – резюмировал Сергиенко.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • приморский  (14:30, 31.12.2016)

    Американцы с Японцами не глупее российских академиков

  • Дмитрий  (11:39, 03.01.2017)

    Однако результат налицо, ничего не делается или неполучается

  • Володя  (22:36, 31.12.2016)

    А почему не удалось договориться, даже после подтверждения результатов в Японии, Германии и Франции? Не соизволите описать, ведь речь идёт о безопасности морей, океана и людей? Наверно не только политика, если не объясняете?



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru