Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти

За пять с лишним лет, прошедших с аварии на японской АЭС «Фукусима-1», объём хранящихся на станции жидких радиоактивных отходов (ЖРО) вырос в несколько раз. Действующая сегодня на АЭС американская установка не решает проблему, считает директор Института химии ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.

Очисткой стоков аварийной японской АЭС занимается американская фирма Kurion. Однако применяемые её специалистами технологии не в состоянии понизить содержание всех радионуклидов до допустимого уровня. Из-за этого объём хранимых на «Фукусиме» ЖРО неуклонно возрастает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По оценке Валентина Сергиенко, если в середине 2011 года объём ЖРО на «Фукусиме» составлял порядка 150 тысяч тонн, то по прошествии пяти лет эта цифра выросла вчетверо – до 600 тысяч тонн.

Активность растворов существенно снижена, однако их всё равно нельзя сбрасывать в море из-за повышенного содержания стронция-90 и некоторых других радионуклидов. На атомной станции также копятся вторичные твёрдые радиоактивные отходы – отработанные сорбенты (уже порядка 100 тысяч тонн). Хотя они сравнительно низкоактивны, утилизировать их наравне с обычными промышленными отходами нельзя.

Созданные учёными Института химии ДВО РАН сорбенты, успешно применяющиеся предприятием ДальРАО для переработки радиоактивных отходов Тихоокеанского флота, смогли бы решить проблемы «Фукусимы». Однако пока договориться с Японией так и не удалось.

«Испытания, которые мы проводили в научных центрах Японии, Германии и Франции, дали положительные результаты. Но, к сожалению, всё решают политика и деньги», – резюмировал Сергиенко.