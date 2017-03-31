Приморье готовится к открытию фестиваля "Дальневосточная весна"

Всего через несколько дней, 4 апреля, в Приморской краевой филармонии откроется 26-й фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». По оценке экспертов, у него не настолько масштабная программа, как у юбилейного 25-го мероприятия, но сохранилась основная идея, добавился конкурс художников. Кроме того, по многолетней традиции на сцену выйдут как приглашённые звёзды, так и лучшие музыканты Приморья.





Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» впервые состоялся в 1991 году и с тех пор проходит каждый год, невзирая на экономические кризисы. Его организаторы - краевая филармония и департамент культуры администрации Приморья, Союз концертных организаций России и Приморская картинная галерея. Тысячи ценителей классической и современной музыки ждут конца марта - начала апреля, так как за 26 лет «Дальневосточная весна» стала крупнейшим событием музыкальной жизни в регионе.

Год назад, в соответствии со статусом юбилейного мероприятия, фестиваль длился c 25 марта по 6 апреля: по оценке экспертов, это была насыщенная «музыкальная многодневка», в которой участвовали мастера из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Японии, Республики Корея, Финляндии, Норвегии. На этот раз, кроме церемоний открытия (4 апреля) и закрытия (14-го), основные выступления пройдут на сцене филармонии лишь 7, 8 и 9 апреля. Тем не менее основная идея выдержана - пропаганда и исполнение произведений мировой музыкальной культуры, с включением сочинений современных композиторов. Состав участников – снова международный, а программа включает оперу, романсы, народные песни, мюзиклы.





Проректор Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан подчеркнул в телефонной беседе с корреспондентом «Восток-Медиа», что этот фестиваль очень важен для культурной жизни региона. Кроме приглашённых звёзд, в нём участвуют и приморские педагоги, студенты, юные победители краевых и городских конкурсов исполнительского мастерства. На этот раз музыкальный проект «Юный виртуоз» заявлен в программе в воскресенье, 9 апреля.

Декан музыкального факультета этого же вуза, скрипач Феликс Кальман посетовал, что его самого не пригласили участвовать в 26-м фестивале, но добавил: «В этом году принимает участие Пекинский международный симфонический оркестр, руководитель которого - моя ученица, выпускница Мария Науэн. Во Владивостоке её многие помнят по девичьей фамилии Петрова. Регина Добычина, которая будет на концерте-закрытии вместе с Марией Науэн, - это тоже моя выпускница, аспирантка. А в проекте «Юный виртуоз» выступит 10-летняя Мария Меренюк, лауреат уже нескольких международных конкурсов, очень талантливая девочка».

Мария Науэн, с которой также пообщался корреспондент редакции, отметила: «Международный музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» считаю мероприятием, несомненно, интересным и важным для развития музыкальной культуры не только Приморья, но и ближайшего зарубежья. Ведь этот фестиваль открывает новые рубежи и новые возможности творческого сотрудничества между российскими и зарубежными музыкантами. Сам статус мероприятия «фестиваль» - это возможность для музыкантов выступать вне атмосферы соперничества, но в атмосфере содружества и сотрудничества, делиться своим мастерством и учиться у других. Именно это объединит музыкантов Тихоокеанского и Пекинского симфонических оркестров на сцене филармонии».

Впервые в рамках фестиваля определена тематика, посвящённая весне, морю и пробуждающейся природе. Кроме того, организаторы проводят конкурс среди художников на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах: их покажут на большом экране Приморской филармонии.

Телеведущая, член краевого общественного совета по развитию культурной среды Ольга Сомкина – среди тех, кто не пропускает фестиваль «Дальневосточная весна».

«Во-первых, это – старейшее мероприятие. В 90-е годы в нашем городе и в крае ещё никто не говорил о культурных брендах, а фестиваль уже начал существовать. То есть уже тогда организаторы угадали тему территориального бренда. Ещё очень важный момент, который всегда проходил красной линией, это объединение на одной сцене именитых артистов, даже мировых звёзд, и юных талантов, местных музыкальных сил. Раньше ведь конкурс «Новые имена» проходил в дни фестиваля, и победители этого конкурса становились участниками «Дальневосточной весны». Больше всего запомнилось, как фестиваль «выстрелил» с появлением Михаила Аркадьева в качестве главного дирижёра Тихоокеанского симфонического оркестра – это было в 2007 – 2011 годы. Ну а сейчас очень важным моментом является то, что приглашают наших соседей - Южная Корея стала просто обязательным участником каждого фестиваля. Налицо – культурное развитие связей в АТР. Причём я хочу подчеркнуть, что это очень хороший уровень корейских исполнителей», - сказала Ольга Сомкина.



